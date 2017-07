Ny Ohi-scoring da Stabæk slo Brann

Troner alene på toppen av toppscorerlisten igjen.

STABÆK - BRANN 2-0:

Lørdag ble Ohi Omoijaunfo tatt igjen av Björn Bergmann Sigurdarson på toppscorerlisten, da islendingen scoret to mål i Moldes 3-0-seier over Aalesund på Color Line Stadion.

Lagkamerat Fredrik Brustad var sågar «100 prosent sikker» på at Sigurdarson vil ende opp som toppscorer i Eliteserien i år.

Men da Stabæk tok imot et gulljagende Brann hjemme på Nadderud på søndag, viste Stabæks spissjuvel at han ikke vil gi fra seg toppscorertittelen så enkelt.

Keepertabbe

Etter en times spill fikk nemlig Ohi ballen på 20 meter, og ladet skuddfoten. Brann-keeper Peter Leciejewski burde ha gjort en bedre jobb som burvokter for gjestene, men ballen snek seg uansett inn etter en lei stuss, og Ohi kunne juble over sitt ellevte mål for sesongen.

Det var med å sikre en meget sterk 2-0-seier over Brann, i en kamp der vertene var det beste laget gjennom samtlige 90 minutter.

- Vi ble knust av dem på bortebane, så vi var fast bestemt på at vi skulle få revansjen vår. Det får vi i dag. Det er deilig, sier toppscoreren i Eliteserien til Eurosport Norge etter kampen.

- Brann er gullkandidat og et veldig godt lag. Å slå dem er stort, altså.

- Vi tar krigen

Han ble ikke overrasket da hans eget skudd gikk inn, selv om det ikke er hans vakreste mål i karrieren.

- Det er vanskelig, på gressbane kan ballen få en ekkel stuss. Det er det den får. Når jeg ser ballen gå inn blir jeg veldig glad, sier Ohi om målet.

Han beskriver søndagens seier som en skikkelig revansje, etter å ha slitt i flere av de siste kampene.

- Vi tar krigen, og er skikkelig motiverte til denne kampen her. Og vil vise alle at vi er bedre enn det vi har vist i de forrige kampene. Og det føler jeg vi får vist i dag.

Pangåpning for Stabæk

Publikummet i Bærum hadde nemlig knapt rukket å finne setene sine før de kunne feire kveldens første scoring.

Kun halvannet minutt var spilt da ballen havnet i beina til Andreas Hanche-Olsen inne i Branns 16-meter, og backens avslutning ble reddet av Leciejewski. Keeperen måtte imidlertid gi retur, og på det andre forsøket gjorde ikke unggutten noen feil.

TIDLIG KALDDUSJ: Ruben Kristiansen henter ballen etter at Stabæks Andreas Hanche-Olsen (ikke i bildet) har scoret 1-0-målet etter halvannet minutt.

Dermed ledet Stabæk 1-0, og fortsatte å kjøre kampen på eget gress.

Kun en god Leciejewski holdt Brann inne i kampen de første 45 minuttene, og Stabæk-guttene fikk fortjent trampeklapp fra publikum da lagene gikk til pause.

Og etter Ohis 2-0-scoring var det aldri noen tvil. Stabæk fikk store sjanser til å legge på til både 3-0 og 4-0, men Branns keeper sto som en levende vegg bakerst og bør være godt fornøyd med egen innsats - på tross av den ene glippen ved Ohis scoring.

Rosenborg kan smile

Ikke minst var dobbeltredningen etter 71 minutter stor kunst fra den polske 32-åringen, som først avverget et skuddforsøk fra Raymond Gyasi før han nesten mirakuløst holdt ballen i fast grep da Luc Kassi bare skulle banke inn returen i nettet.

Noen som nok jublet ekstra over Stabæks glimrende prestasjoner, var Rosenborg-supportere i Trondheim. Sammen med Sarpsborg 08 har Brann utpekt seg som trøndernes største utfordrerne til seriegullet, men resultatet på Nadderud stikker kjepper i hjulene for Branns gulldrøm.

Klubben er nå fem poeng bak Rosenborg på toppen av tabellen, og kan også bli forbigått av Sarpsborg på tabellen. Østfoldingene møter Lillestrøm på hjemmebane på mandag.

Stabæk på sin side er bare tre poeng bak Brann, og må fortsatt regnes med når eliteserielagene skal kjempe om medaljeplassene utover høsten.

