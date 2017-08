Ny spiss klar for Molde

Molde forsterker angrepet med Ibrahima Wadji.

Molde har sikret seg den 22 år gamle senegalesiske angrepsspilleren Ibrahima Wadji.

Det melder klubben selv i en pressemelding tirsdag.

Wadji har trent med romsdalingene den siste tiden og har imponert manager Ole Gunnar Solskjær.

- Jeg likte farta, aggressiviteten, innstillingen og holdningene hans. Går vi litt tilbake i historien, så gjorde han det også veldig bra i U20-VM for et par år siden, så man vet det er et potensiale der. Han var såpass god i kampen mot KBK at det her er en spiller som jeg tror vi får veldig god nytte av, og jeg tror han kommer til å passe Eliteserien, sier Solskjær.

22-åringen spilte senest for tyrkiske Gaziantep BB og gleder seg nå til å komme i gang i Eliteserien.

- Molde FK er en veldig stor klubb både her i Norge og i Europa, en klubb som har mange gode spillere og en veldig kjent trener. Det er en flott klubb med et svært godt trenerapparat som vil gi meg fremgang, og jeg vil hjelpe laget i å vinne kamper og trofeer.

Wadji anser seg selv som en rask, god dribler.