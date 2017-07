Ny trend blant toppklubbene tar internett med storm

Det er ikke lenger nok for fotballklubber å legge ut en enkel pressemelding når nye spillere skal presenteres. I stedet har klubbene begynt å vise sine kreative sider i spillerpresentasjoner.

Sommerens store trend blant fotballklubbene virker å være mildt sagt originale videoklipp når nye spillere skal bekreftes klar for klubben.

Chelsea, Liverpool, Roma og Southampton er blant klubbene som har sett muligheten til å vise frem sine kunstneriske videoevner.

Har du tips til flere videoklipp som bør inn i denne saken? Send en mail til journalisten!

Da Chelsea skulle presentere nysigneringen Antonio Rüdiger, holdt det ikke med noe vanlig videoklipp. I stedet serverte London-klubben dette vakre dramaet med skuespill av ypperste klasse.

Klubbene føler seg tydeligvis i det kunstneriske hjørnet når nye spillere skal offentliggjøres for første gang. Det kan i alle fall virke sånn med Aston Villas offentliggjøring av John Terry. Klubben valgte å offentliggjøre Terry med en video av en fiktiv WhatsApp-samtale. Oppfinnsomt, men også en smule bisart.

Liverpool valgte å spille på supporternes mange meldinger om at det var tid for å offentliggjøre kjøpet av Mohamed Salah:

Roma holdt ikke noe tilbake da Cengiz Under ble bekreftet klar for klubben. Hovedstadsklubben klinket til med det som finnes av videoeffekter nord for Ekvator. Resultatet ble denne gudegaven av en video:

Roma viste også sine kreative evner da Lorenzo Pellegrini ble bekrefter klar for klubben tidligere i sommer. Da valgte klubben å bruke det populære fotball-spillet FIFA17 for å presentere Pellegrini.

Også Southampton ville være med på trenden, om ikke med en solid dose ironisk distanse. Derfor slo klubben virkelig på stortromma da Southampton skulle fortelle supporterne at reservekeeper Stuart Taylor hadde signert en ny ettårskontrakt med klubben.

Da Crystal Palace skulle fortelle supporterne at de hadde funnet en ny manager til klubben, valgte de å gjøre det med en pave-referanse. Med hvit røyk fra en pipe viste Crystal Palace at klubben hadde valgt Frank de Boer som sin nye sjef.

