Manchester Citys ferske venstreback, Benjamin Mendy, kan gå glipp av sesongstarten i Premier League mot Brighton på grunn av en skade i låret.

23-åringen kom fra den franske seriemesteren Monaco for rundt 52 millioner pund tidligere denne uken. Venstrebacken har mottatt behandling for skaden siden han sluttet seg til sitt nye lag under oppkjøringen i USA.

– Mendy har en muskelskade og trenger to eller tre uker, sa City-manager Pep Guardiola etter onsdagens 4-1-seier over Real Madrid i Los Angeles.

– Vi vil ikke ta unødvendig risiko, la han til.

Manchester City sesongåpner mot nyopprykkede Brighton 12. august.

