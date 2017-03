Nyland: - Urettferdig at jeg ble vraket

ANNONSE

LONDON (Nettavisen): Ørjan Håskjold Nyland startet årets sesong som førstekeeper i bundesligaklubben Ingolstadt.

Da trener Markus Kauczinski fikk sparken som følge av en rekke svake resultater før jul, endret imidlertid situasjonen seg drastisk for den tidligere Molde-keeperen.

Nyansatte Maik Walpurgis valgte nemlig å satse på den danske keeperen Martin Hansen og plasserte Nyland på benken - der har han sittet siden.

26-åringen legger ikke skjul på at han er svært skuffet over vrakingen.

- For det første føler jeg at det var urettferdig at jeg måtte ut av plassen min. Til tross for at laget ikke gjorde det så bra og at poengfangsten ikke var så stor, var innsatsen min god. Jeg holdt oss inne i mange kamper, sier Nyland til Nettavisen.

Med kun en seier på de siste sju kampene, ser imidlertid Nyland på mulighetene til å få sjansen mellom stengene igjen som gode. Ingolstadt styrer mot nedrykk fra Bundesliga og har åtte poeng opp til kvalikplass.

-. Den nye treneren prøvde litt andre ting og lyktes med det i starten. Nå i nyere tid har det vært litt tråere både for han og oss. Da er det naturlig at det blir noen forandringer på ting som ikke har fungert. Da er det bare å være klar.

Nyland er klar på at han hele tiden har jobbet hardt for å vinne tilbake plassen, selv om han ble skuffet da vrakingen skjedde.

- Jeg blir skuffet, og det hører jo med, men jeg bruker det som motivasjon for å vise at de tar feil og står på på trening. Det har jeg gjort, og jeg vet at jeg er en bedre keeper nå enn jeg var før jul. Jeg gleder meg til å vise det i kamp igjen.

I vinter meldte blant andre The Telegraph at den norske keeperen var aktuell for en overgang til Premier Leage og Stoke. Da Lee Grant, som først var på lån i Stoke fra Derby, signerte en permanent avtale med klubben, ble det imidlertid forandring i planene.

- Det ble en «case», men de hadde en keeper som var der på lån. Hvis de ikke hadde fått han med seg videre, kunne det blitt aktuelt. Det var inne i bildet, men det er bare å jobbe på videre, så får vi se hva som skjer.

- Vil du se deg om etter en ny klubb til sommeren dersom situasjonen din ikke forandrer seg før den tid?

- Jeg er alltid gira på å spille mest mulig. Hvis situasjonen ikke endrer seg vil jeg selvfølgelig se på og vurdere om det er noe annet. Det er naturlig, for det har blitt litt for lite spilletid i det siste, sier en ærlig Nyland.

Mest sannsynlig må han også finne seg i en plass på benken når Norge møter Nord-Irland i Belfast. Rune Almennig har nemlig storspilt i Hertha Berlin denne sesongen og blir trolig foretrukket av Lars Lagerbäck.

- Alle her vil jo spille, og jeg regner med at alle blir skuffet hvis de ikke får spille. Samtidig så er alle profesjonelle nok til å støtte de som spiller. Det er sånn det skal være, og vi vet at det er de elleve beste som til enhver tid får spille kampene. Da er det bare å prestere i klubblaget sitt og på trening her, så kan det hende det dukker opp noen sjanser. Står Rune, støtter jeg han, og står André, støtter jeg han. Jeg regner med at de gjør det samme hvis jeg spiller, sier Nyland.