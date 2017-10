Nyoperert de Lanlay ute i seks uker

Rosenborg-angriperen Yann-Erik de Lanlay ble onsdag meniskoperert. 25-åringen er ute de neste seks ukene.

Det skriver klubben på eget nettsted og på Facebook. Stavanger-gutten måtte forlate søndagens kamp mot Sarpsborg (1-1). Onsdag måtte han under kniven.

– Operasjonen var vellykket. Yanni er forventet tilbake om seks uker, sier medisinsk koordinator Haakon Schwabe til klubbens hjemmesider, ifølge Adresseavisen.

Skaden er et tilbakeslag for kantspilleren. De Lanlay var ute store deler av forrige og årets sesong med en korsbåndsskade. Med en og en halv måned på sidelinjen er sesongen høyst sannsynlig over for ham.

