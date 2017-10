Nytt Europa League-tap for Rosenborg

Russiske Zenit St. Petersburg ble for sterke på bortebane.

ZENIT - ROSENBORG 3-1:

Rosenborg gikk på et nytt tap i Europa League torsdag kveld.

Den argentinske spissen Emiliano Rigoni ble den store helten for vertene, med tre scoringer, i en kamp der RBK hang brukbart med i perioder.

Det tredje målet kom etter en fæl feilpasning fra Nicklas Bendtner. Dansken spilte rett og slett spissen fri igjennom med en feilpasning.

- Grusom pasning av Bendtner, konkluderte MAX-ekspert Kjetil Rekdal.

Pål Andre Helland scoret Rosenborgs mål helt på tampen av kampen.

- Gir dem to mål



Resultatet betyr at det norske laget blir stående med tre poeng i gruppe L etter tre kamper. Zenit topper gruppen med full pott så langt.

- Det er selvfølgelig tre baklengsmål for mye, og vi får et mål imot der veldig tidlig. Men jeg er både stolt og ydmyk over første omgang. Vi hadde et mål om å tørre å spille fotball og det gjør vi, sier RBK-keeper André Hansen til MAX etter kampen.

- Det første kvarteret av andre omgang går det fort og vi henger ikke helt med. Vi fikk kjenne på nivåforskjellen, sier keeperen videre.

Målscorer Pål Andre Helland var klar på at RBK-tabber ble avgjørende.

- Vi gir dem to mål i andre omgang og da blir vi straffet, sier han til MAX.

Marerittstart



Trønderne fikk en marerittstart på kampen da hjemmelaget tok ledelsen i kampens første minutt. Zenit rullet opp på venstresiden og den italienske midtstopperen Domenico Criscito slo et strøkent innlegg inn i feltet. Der kom Emiliano Rigoni stormende, og med en nølende Birger Meling på slep, stanget argentineren ballen kontant i nettmaskene fra kort hold.

En skikkelig kalddusj for Rosenborg, som for anledningen stilte i en 5-3-2-formasjon, i håp om å demme opp for det russiske stjernegalleriet.

Det kunne se ut som gjestene skulle få en meget tøff kveld i St. Petersburg, men etter scoringen kom RBK langt bedre med i kampen.

19 minutter var spilt da Rosenborg kom til sin første, store sjanse. Fine kombinasjoner på kanten førte til at Birger Meling kom til et godt innlegg. I feltet ventet Samuel Adegbenro, men han fikk ikke skikkelig klem på headingen og keeper Andrey Lunev kunne enkelt plukke ballen.

Sjanser for Bendtner



Like etter var Nicklas Bendtner frampå. Igjen kom Meling rundt på kanten og fikk slått inn og i feltet kom dansken på ballen. Avslutningen var god, men keeper Lunev var med på notene og fikk slått til corner.

Zenit var heller ikke ufarlige og russerne satte fart når muligheten til å kontre bød seg. 23 minutter var spilt da målscorer Rigoni kom seg forbi meling og fikk slått flatt inn mot Aleksandr Kokorin, som skjøt over.

Rett før pause fikk Bendtner en ny sjanse. Mike Jensen skaffet seg rom på høyrekanten og la inn. Ballen gikk via et Zenit-hode, før den endte opp hos RBK-spissen. Skuddet gikk imidlertid rett på keeper Lunev.

Dermed sto det fortsatt 1-0 da lagene gikk inn til pause.

Bendtner-feil



Etter pause handlet det meste om vertene de første minuttene. Zenit skapte en rekke gode sjanser, men en meget god André Hansen holdt gjestene inne i kampen. Keeperen vartet opp med flere gode redninger.

Selv om Zenit stormet i angrep, var også RBK-spillerne oppofrende og ofret seg i duellene, som for eksempel da Anders Trondsen hadde en meget viktig inngripen med en avgjørende takling etter 56 minutter.

Etter 68 minutter klarte imidlertid ikke trønderne å stå imot lenger. Rigoni ble spilt fri da Vegard Eggen Hedenstad opphevet offsiden og spissen lobbet ballen over Hansen, som kun fikk noen fingre på ballen.

Kvarteret før full tid førte altså en feil av Bendtner til at Rigoni kunne sette inn sitt tredje mål for kvelden. Dansken forsøkte nok å spille tilbake til Hansen, men det ble for løst og Rigoni var plutselig alene med keeper. Spissen gjorde ingen feil og punkterte langt på vei kampen.

Helt på tampen fikk likevel gjestene et trøstemål. Innbytteren gikk på et fint løp i bakrommet og oppspillet fra danske Jacob Rasmussen var presis. Alene med keeper satte Helland ballen sikkret i nettmaskene.

Det endte med 3-1 i Russland.

