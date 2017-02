Nytt tap for tafatte Leicester

ANNONSE

SWANSEA - LEICESTER 2-0:

Leicester vant sensasjonelt Premier League sist sesong, men nå styrer klubben stadig nærmere og nærmere en nedrykksplass i ligaen.

Søndag ble det nok et tap for Claudio Ranieris menn. Det betyr at klubben kun ligger et poeng over nedrykksplass etter 25 serierunder.

- Det er helt utrolig. Vi startet godt mot et godt og vi ønsket oss et godt resultat mpt et annet lag rett over nedrykksonen. Men så scoret de på det første skuddet, og etter det fikk det andre igjen. Derfra ble det veldig vanskelig å slå tilbake, oppsummerer Ranieri overfor BBC.

- Vi har to problemer for øyeblikket. Vi slipper inn mål og vi scorer ikke mål. Vi må snakke sammen for å finne løsningen. Vi kan ikke fortsette slik, erkjnner Leicester-manageren.

- Skremmende



Leicester har nå tapt fem kamper på rad og ikke scoret ligamål i 2017. Sist gang Leicester vant i Premier League, var 31. desember i fjor.

- De er like dårlig som jeg fryktet de skulle være. De har ingenting å by på, sier TV 2s ekspert Petter Myhre om Leicesters innsats søndag.

- Det er få, om noen, som er dårligere enn Leicester nå. Det er skremmende. Vi visste at det ville bli en nedtur, sammenlignet med forrige sesong, men at det skulle bli så gedigen som dette her. Det er vanskelig å være forberedt på slik, og takle den gjørmen som Leicester nå står med til knærne. Det er ekstremt vanskelig, mener Myhre.

36 minutter var spilt i Wales da hjemmelaget tok ledelsen.

Swansea slo et langt frispark inn i boksen og Robert Huth fikk først klarert, men ballen havnet hos Federico Fernandez. Han headet ned til stopperkollega Alfie Mawson og unggutten fikk drømmetreff. Volleyskudd suste forbi Leicester-keeper Kasper Schmeichel og i nettmaskene.

Dette var Mawsons tredje fulltreffer så langt i 2017.

Olsson scoret



På overtid i økte hjemmelaget ledelsen. Gylfi Sigurdsson spilte ut til Martin Olsson på kant og nykommeren tok med seg ballen. Fra litt spiss vinket hamret han ballen forbi Schmeichel. Den danske keeperen burde nok tatt skuddet i nærmeste hjørne, selv om skuddet var hardt.

Gjestene skapte svært lite de første 45 minuttene, men kom noen hakk bedre med etter hvilen. Scoringer ble det likevel ikke.

Innbytter Islam Slimani kom blant annet til en god sjanse, men Swansea-keeper Lukasz Fabianski var med på notene og reddet.

Swansea klarte heller ikke å øke ledelsen i løpet av andre omgang og dermed endte det med 2-0-seier til vertene på Liberty Stadium.

Det betyr at Swansea nå er oppe i 24 poeng fra 25 kamper og ligger med det på en 15.-plass i Premier League.

