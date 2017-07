Occean sørget for Odd-seier med drømmescoring

Odd med viktig borteseier i Liechtenstein.

VADUZ - ODD 0-1:

Laget fra Skien vant borte mot Vaduz torsdag kveld i den andre runden av Europa League-kvalifiseringen.

Olivier Occean ble matchvinner da han etter 42 minutter vartet opp med en vakker scoring mot hjemmelaget fra Liechtenstein.

Scoringen ble kampens eneste og Odd har skaffet seg et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret i Norge om en uke.

Etter kampen innrømmer målscorer Occean at scoringen var en av hans fineste i karrieren. 35-åringen er godt fornøyd med resultatet.

- Utgangspunktet vårt er meget bra, men vi må ikke ta lett på neste kamp. Den blir knalltøff, sier Occéan til Telemarksavisa.

Europa League-kvalifiseringen ble torsdag kveld meget hyggelig sett med norske øyne. Tidligere på kvelden vant Brann borte mot slovakiske Ruzomberok, mens FK Haugesund tok en sterk 3-2-seier hjemme mot polske Lech Poznan.

Occean scoret



Det var ingen stor førsteomgang publikum ble vitne til på Rheinpark Stadion torsdag kveld.

Det tok lang tid før noen av lagene skapte noen virkelig store målsjanser, men mot slutten av omgangen tok spenningsnivået seg opp.

Etter 41 minutter var hjemmelaget som kom til kampens første ordentlig sjanse. Philipp Muntwiler kjempet til seg på ballen, før Vaduz satte fart mot Odd-målet. Muntwiler spilte ballen videre til Maurice Brunner som fikk lagt inn til Aldin Turkes, men heldigvis for Odd gikk avslutningen til Vaduz-spissen like over mål.

I stedet var det Odd som skulle få grunn til å juble bare minuttet senere.

Jone Samuelsen fikk med seg ballen inn i feltet og slo inn på bakre stolpe. Der fikk Occean på akrobatisk vis herlig treff på ballen som gikk via stolpen og i mål.

Like etter at Odd hadde tatt ledelsen, fikk gjestene fra Skien muligheten til å gå opp til 2-0 da Rafik Zekhnini mottok ballen i god skuddposisjon, men avslutningen til Odd-talentet gikk like over mål.

Dermed stod det 1-0 til pause.

Traff stolpen

Etter hvilen skapte begge lag store nok muligheter til å score, men ingen av lagene hadde de nødvendige marginene med seg.

Vaduz var blant annet svært nære utligning etter 51 minutter. Etter en corner endte ballen opp i returrommet hvor Axel Borgmann ventet. Fra 30 meter fyrte Vaduz-backen av et knallhardt skudd. Rossbach var totalt utspilt, men heldigvis for Odd traff ballen stolpen.

Hjemmelaget fortsatte å jage utligningen utover omgangen, men Odd forsvarte seg godt.

Ti minutter før slutt kunne også gjestene ha økt ledelsen til 2-0 da Riku Riski kom alene med keeperen, men Odd-angriperen klarte ikke overliste keeperen.

På overtid var hjemmelaget nær med score da Marco Mathys ble spilt fri i god posisjon, men Rossbach reddet skuddet.

Dermed ble det 1-0 til Odd som kan glede seg over et godt resultat på bortebane før returoppgjøret i Skien om en uke.