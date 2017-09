Odd brøt dyster målstatistikk mot Aalesund

Men skienslaget holdt på å rote bort seieren.

ODD - AALESUND 3-2:

Før møtet med Aalesund mandag hadde Odd kun scoret 16 mål på 20 kamper i årets utgave av Eliteserien og laget til Dag-Eilev Fagermo hadde fortsatt til gode å score mer enn to mål i én og samme kamp.

Hjemme på Skagerak Arena, i sesongens 21. kamp for skienslaget, skulle den dystre statistikken endelig brytes. Odd ledet nemlig med 3-0 mot Aalesund etter scoringer av Jone Samuelsen, et selvmål og Elbasan Rashani. Vertene hadde god kontroll, men så slo gjestene tilbake.

- Mye rart



Mostafa Abdellaoue scoret først på straffe og et selvmål av Fredrik Semb Berge like etter sørget for ny nerve i kampen. Hjemmelaget var plutselig rystet, men klarte likevel til slutt å dra i land seieren og tre poeng.

Til tross for en underholdene kamp, var ikke MAX-ekspert Kjetil Rekdal spesielt imponert over det han fikk se på Skagerak Arena.

- Det har vært mye rart som har skjedd utpå her, med balltap og dårlig forsvarsspill, men fem mål da, oppsummerte Rekdal mot slutten.

Det betyr at Odd hopper opp til en sjetteplass på tabellen i Eliteserien og skienslaget har fortsatt én kamp til gode på flere av lagene foran.

- I første omgang fikk vi vist hva som bor i oss, men etter pause kunne det ha gått galt. Heldigvis dro vi det i land, sa Jone Samuelsen til Eurosport.

Straffe og selvmål



Odd fikk en drømmestart på kampen allerede etter fem minutters spill da Etzaz Hussain ble lagt i bakken inne i feltet av AaFK-keeper Andreas Lie.

Fredrik Semb Berge stusset en ball fram til kantspilleren og Hussain forsøkte å ta seg rundt keeper, men Lie hektet opp foten til Odd-spilleren.

Fra elleve meter var Jone Samuelsen sikker og scoret. TV-reprisen viste at det var korrekt av dommer Espen Eskås å blåse straffespark.

Minutter senere var vertene frampå igjen. En klarering fra Kaj Ramsteijn havnet i føttene på Oliver Berg og han knallet til fra kort hold, men denne gangen var keeper Lie godt med og fikk slått ballen ut til corner.

20 minutter var spilt da hjemmelaget doblet ledelsen. Odd kombinerte fint på høyresiden og Espen Ruud fant Oliver Berg, som tok seg inn i 16-meteren. Han slo hardt inn foran mål og gjestenes Daniel Gretarsson kastet seg fram og satte ballen upresset forbi keeper og i eget mål.

Rett før 2-0-scoringen var også Aalesund og Gretarsson nær en utligning. Islendingen fikk hodet på ballen etter en corner fra Mikkel Kirkeskov og headet forbi keeper Sondre Rossbach, men Semb Berge reddet på streken.

Etter en meget frisk åpning på kampen roet deg seg betraktelig etter 2-0-scoringen og vertene hadde god kontroll på kampen.

Dermed sto det fortsatt 2-0 etter halvspilt match.

Økte ledelsen



Rett etter sidebytte slo Odd til igjen. Hussain slo en bra ball inn bak Aalesund-forsvaret og der var Elbasan Rashani på plass og styrte ballen i nettet. Det var imidlertid passivt forsvarsspill av bortelaget.

På stillingen 3-0 så det vanskelig ut for gjestene, men tangotrøyene ga ikke opp og i det 50. minutt kom Thanasis Papazoglou til en god sjanse på et innlegg fra Bjørn Helge Riise, men grekeren headet over mål.

Spillet bølget mye fram og tilbake nå og begge klubber kom til gode sjanser. Etter 54 minutter ble ballen slått godt inn fra høyresiden og Odds Rashani kom på løp mot bakre stolpe, men rakk ikke helt fram.

I andre enden kom Marlinho like etter alene med Rossbach på rundt 12 meters hold, men avsluttet rett på keeper, som bokset ballen over.

Ny spenning



Etter 62 minutter fikk Aalesund straffe. Rashani rev Mostafa Abdellaoue over ende inne i feltet og igjen pekte dommeren på krittmerket.

Mos tok selv straffen og satte den sikkert forbi Rossbach.

Det var ny spenning i kampen og like etter skulle den spenningen bli enda større. Papazoglou fikk hodet på et godt innlegg og Rossbach måtte gi retur. De satte Semb Berge i eget mål og plutselig sto det 3-2.

Odd var rystet, men fortsatt i føringen og i det 77. minutt holdt vertene på å øke den ledelsen. Odd var nær ved å finne nettet da det ble klabb og babb i feltet, men det endte med at Ruud ble avblåst for angrep på keeper.

På tampen av kampen kom en frisk Papazoglou til nok en god heading, men like utenfor og dermed endte det med tre poeng til vertene.