Odd-dobbel sikret seier mot Strømsgodset

ODD - STRØMSGODSET 2-0:

Riku Riski og Fredrik Oldrup Jensens scoringer mot Strømsgodset lørdag sørger for at laget nå ligger på andreplass i Eliteserien.

Kun de suverene serielederne Rosenborg har tatt flere poeng enn Odd så langt denne sesongen, med sine 20 poeng. Odd ligger nå fem poeng bak Rosenborg, etter at trønderne bare klarte å spille uavgjort mot Stabæk tidligere lørdag.

Målløs førsteomgang



Den første omgangen mellom Odd og Strømsgodset var ikke noen fotballfest, og de to lagene gikk til pause uten at noen hadde klart å sette ballen i mål.

Strømsgodset forsøkte seg med flere innlegg fra venstresiden, som ble jaktet inne foran Odds mål. Likevel var det ingen av sjansene som førte til noe mer enn et lite gisp blant tilskuerne på Skagerak Arena.

Odd kom også til et par målsjanser, der Rafik Zekhnini blant annet tok med seg ballen inn i banen før han fyrte av et skudd som forsvant like utenfor Strømsgodset-målet.

Riski scoret

Odd hevet nivået på spillet i den andre omgangen, og satte gjestene fra Drammen under press.

Strømsgodset-kaptein Jakob Glesnes sviktet i Strømsgodset-forsvaret, og ga Olivier Occean en god mulighet til å sende Odd i ledelsen. Occean ble stoppet, men Riku Riski fikk med seg ballen videre.

Den finske Odd-spilleren gjorde alt riktig, og sendte Odd i ledelsen etter en knapp times spill.

Oldrup Jensen doblet

Ikke lenge etter Riskis mål, var det Fredrik Oldrup Jensens tur til å juble. Oldrup Jensen stanget et hjørnespark fra Thomas Grøgård i mål, etter at midtbanespilleren var sterkest foran Strømsgodset-målet.

Målet satte en stopper for Strømsgodsets håp om å ta med seg et eller flere poeng fra kampen.

I stedet var det Odd som kunne juble over en ny seier. Seieren sørget for at Dag-Eilev Fagermos menn tar steget opp på andreplass i Eliteserien, kun slått av Rosenborg.