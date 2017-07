Odd enige med Fiorentina om Zekhnini-overgang

Nordmannen forlater Odd og Eliteserien.

Det norske stortalentet Rafik Zekhnini kommer til å forlate Odd til fordel for Serie A-klubben Fiorentina.

Odds daglige leder Einar Håndlykken bekrefter til Nettavisen at de er enige med Fiorentina om en overgang.

Zekhnini reiser mandag til Italia for å gjennomføre den medisinske sjekken hos den italienske klubben.

- Vi er veldige fornøyd med avtalen. Vi er stolte av å selge en spiller direkte til Serie A. Det er veldig gøy for oss og for alle som har bidratt i telemarksfotballen, sier Håndlykken til Nettavisen.

Odd-lederen mener italienerne har signert en stort talent.

- Potensialet til Rafik er absolutt stort nok til å lykkes der, men det er ikke noe automatikk i at han gjør det. Han må stå på og ta nye steg, men talentet hans er etter min mening det største i norsk fotball. Spørsmålet er om han klarer å få det ordentlig ut, forklarer Håndlykken.

Lokalavisen Telemarksavisen har meldt at Odd får rundt 15 millioner kroner for unggutten og at lønnen ligger på 700.000 kroner i måneden.

Overgangssummen kan vokse til 20 millioner kroner.

Zekhnini har skrevet under på en femårsavtale med klubben.

19-åringen har blitt sett på som et av Norges største talent og han slo igjennom for Odd i den norske toppdivisjonen tilbake i 2015.

Han har spilt 45 kamper og scoret åtte mål i Eliteserien for Odd, men har også slitt en del med skader siden gjennombruddssesongen.

Fiorentina endte på åttendeplass i Serie A sist sesong og ledes nå av trener Andrea Pioli. Han tok over som trener i klubben etter sist sesong.

Fra før har klubben lovende spillere som Ianis Hagi, Federico Chiesa, Ante Rebic og Federico Bernardeschi i stallen.

Viasats Serie A-ekspert Rolf-Otto Eriksen sa nylig til Nettavisen at den italienske ligaen trolig vil kreve litt tilvenning for Zekhnini.

- Serie A er en liga som krever tilvenning, det taktiske vektlegges mye mer enn det gjør i andre ligaer. Til og med Jose Mourinho fortalte at han måtte forberede seg mye bedre før kamp enn det han hadde gjort andre steder. I tillegg har du språket som er helt annerledes, og fotballkulturen som er annerledes. Det er ikke bare å spille seg inn på laget, sa han.

Han tror likevel at Serie A kan være en fin utviklingsarena for unggutten.

- Det er bare å se på Haitam Aleesami, en spiller som tok store steg, og var inne på laget omtrent hele sesongen. I Italia vil Zekhnini møte hundre prosent profesjonelle spillere, det er en liga hvor det er tøft og veldig jevnt. Selv de lagene i bunnen henger veldig godt sammen, sa han.

