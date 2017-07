Odd fikk med seg viktig bortemål i Kroatia

Håpet om avansement lever for det norske laget.

DINAMO ZAGREB - ODD 2-1:

Odd fikk en drømmeåpning på bortekampen mot Dinamo Zagreb i den tredje runden av kvalifiseringen til Europa League torsdag kveld.

Laget fra Skien tok ledelsen etter 20 minutter ved Stefan Mladenovic.

Dinamo Zagreb snudde kampen før pause og vant til slutt med 2-1, men bortemålet til Mladenovic kan vise seg å bli meget viktig.

- Det er et kjemperesultat i Europa. Heroisk og fantastisk bra, sa Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre om prestasjonen.

Dinamo Zagreb er nemlig ingen hvem som helst i Fotball-Europa.

- Kan absolutt gå videre



Klubben har flere sesonger bak seg i Champions League og har vunnet den hjemlige serien i Kroatia hele 18 ganger siden 1992.

Klubben har også fostret fram spillere som Luka Modric, nå i Real Madrid, og Mario Mandzukic, nå i italienske Juventus.

Med scoringen i Kroatia vil det norske laget gå videre til neste runde i kvalifiseringen om de vinner med 1-0 hjemme i Skien.

- Vi kan absolutt gå videre. Det så ut som at Dinamo ble slitne utover i den andre omgangen. De er tidlig i sesongen. Vi håper på mye folk og god støtte i hjemmekampen. I tilllegg er kampen på kunstgress, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo ifølge Telemarksavisa.

Returkampen spilles på Skagerak Arena 3. august.

Sjokkerte vertene



Det var vertene som åpnet kampen best og skapte et par store sjanser, men det var gjestene fra Norge som scoret først i Zagreb.

Etter 20 minutter spilte Odd seg fint ut av eget forsvar og satte fart framover. Martin Broberg slo en presis pasning mot Stefan Mladenovic, som kom på løp, og han fikk ballen og avanserte inn i feltet.

Alene med keeper gjorde han igjen feil og det sto 1-0 til Odd.

Etter 27 minutter var Fagermos menn på farten igjen.

En ball ble spilt mot Riku Riski og finnen va nær ved å få kontroll på den og komme alene igjennom, men keeper Dominik Livakovic var våken og fikk snappet ballen rett foran føttene på Odd-angriperen.

I det 31. minutt slo vertene tilbake. En corner fant hodet til Armin Hodzic og den tidligere Liverpool-spilleren headet enkelt inn utligningen.

Fem minutter før pause var kampen snudd. Junior Fernandes startet angrepet og fikk til slutt ballen tilbake fra Petar Stojanovic inne i feltet. Med et vakkert hodestøt satte han ballen forbi Sondre Rossbach.

Bedre kontroll



Dermed kunne kroatene gå til pause med ledelse.

Andre omgang ble ikke like underholdene, men Odd hadde langt bedre kontroll på hjemmelaget etter pause, enn i første omgang.

Begge lag slet med å skape de helt store sjansene.

Etter 66 minutter forsøkte Odds Espen Ruud seg med et skudd fra distanse og fikk god treff, men ballen gikk rett på keeper Livakovic.

Mot slutten hevet vertene seg noen hakk og etter 75 minutter fikk El Arbi Soudani stå alene ved bakerste stolpe og heade, men rett på Rossbach.

Rett før slutt fikk Zagreb sin største sjanse i andre omgang, men keeper Rossbach var igjen med på notene og leverte en strålende redning.

Til slutt så det likevel ut til at Zagreb-spillerne gikk litt tom for krefter og dermed endte det 2-1 i Kroatia og håpet om avansement lever for Odd.

