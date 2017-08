Odd nekter å spille eliteseriekamp

Norges Fotballforbund (NFF) har satt opp Odd med to kamper på tre dager. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo sier de vil nekte å spille.

NFF har omberammet fire kamper i eliteserien for å legge forholdene til rette for at Rosenborg i Europaligaen.

Rosenborg er eneste norske innslag i Europa etter at Odd, Haugesund og Brann alle røk ut i kvalifiseringen. Før kvalifiseringen fikk Odd flyttet sin bortekampen mot Tromsø til onsdag 26. september på grunn av europacupen, og det er her Odds problem dukker opp.

Etter at de fire kampene for å hjelpe Rosenborg er flyttet er Odd satt opp på to kamper på tre dager, i Sarpsborg mandag 24. september og Tromsø onsdag 26. september. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo er ikke imponert.

– Dette er rør. Ikke lov, skriver Fagermo i en tekstmelding til Varden onsdag kveld.

På spørsmål om Odd vil nekte å spille svarer Fagermo: -Ja.

NFF opplyser til avisen at de vil komme tilbake til saken torsdag.

De fire kampene NFF har flyttet er: LSK – RBK mandag 25. september flyttes til søndag 24. september kl. 18.00, Sarpsborg 08 – Odd søndag 24. september flyttes til mandag 25. september kl. 19.00, RBK – Stabæk mandag 30. oktober flyttes til søndag 29. oktober kl. 18.00, LSK–Aalesund søndag 29. oktober flyttes til mandag 30. oktober kl. 19.00.

