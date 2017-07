Odd og Sarpsborg delte poengene

ANNONSE

ODD - SARPSBORG 0-0:

Odd skapte en rekke sjanser hjemme mot Sarpsborg i Eliteserien søndag kveld, men klarte ikke å overliste burvokter Anders Kristiansen.

Sarpsborg-keeperen vartet opp med flere gode redninger og skal ha en stor del av æren for at sarpingene fikk med seg ett poeng hjem.

Det endte nemlig uavgjort 0-0 på Skagerak Arena.

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo oppsummerte kampen slik:

- Andre omgang var veldig bra, men det er de tapte sjansers kamp og det er en utfordring. Vi kjører kampen, men klarer ikke å score. Det er frustrerende for alle, selvfølgelig, sier han til Eurosport.

Sarpsborg-trener Geir Bakke innrømmer at hans menn var heldige.

- Det var litt heldig, for de er store noen av de sjansene Odd har. Det er vår eminente keeper som gjør at vi ikke taper poeng her. Men jeg synes ikke det var noen god fotballkamp. Det er to lag som slurver mye og gjør enkle feil og det blir en litt rotete kamp, sier Bakke til Eurosport.

Det betyr at Sarpsborg står med 26 poeng etter halvspilt serie, mens Odd er fire poeng bak søndagens motstander, med sine 22 poeng.

Keeper i fokus

Det ble ikke den helt store underholdningen på Skagerak Arena i første omgang mellom de to topplagene og det var langt mellom sjansene.

Vertene hadde et lite overtak og satte Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen på noen prøver. Etter 16 minutter måtte han i aksjon.

Riku Riski fikk ballen utenfor 16-meteren og keeper Kristiansen stormet ut for å stoppe finnen, og endte opp med å takle ham hardt med en etterslenger. Riski var imidlertid i offside, men dommer Tor Henrik Stensland valgte likevel å belønne burvokteren med et gult kort.

Sarpsborg fikk likevel overta ballen, som en følge av offsiden.

Minutter senere måtte keeper Kristiansen i aksjon på ny. Rafik Zekhnini slo lavt inn i feltet og fant Fredrik Nordkvelle. Han avsluttet via en motspiller og en Kristiansen i ubalanse fikk et bein på ballen og reddet.

Sarpsborg hadde ikke all verden å by på offensivt i første omgang, men skapte et par farligheter på neon gode dødballer fra Anders Trondsen, uten at det resulterte i tellende resultat for gjestene fra Østfold.

Etter 45 minutter med fotball, sto det målløst i Skien.

Store sjanser

Etter hvilen fikk begge lag sjansen til å avgjøre, og spesielt Odd, hadde flere muligheter til å sikre seg alle tre poengene på eget gress.

Etter 50 minutter var det imidlertid gjestene som var nærme. Jonas Lindberg slo inn og Patrick Mortensen var nær ved å komme på ballen. Rett i etterkant spratt ballen Odds vei og de fikk til slutt ryddet opp.

I det 78. minutt var det Riku Riskis tur til å få en stor sjanse. Olivier Ocean vant en duell og finnen kom alene gjennom med keeper. Avslutningen ble likevel for dårlig og keeper Kristiansen reddet.

Like etter var det Nordkvelle som ble spilt igjennom av Oliver Berg. Fra litt skrått hold avsluttet Odds midtbanespiller rett på keeper.

Reddet gjestene

Bare minutter senere fikk Riski nok en sjanse. Espen Ruud fant angrepsspilleren inne i feltet og han vendte opp og fyrte løs. Avslutningen hadde retning mot hjørnet, men snek seg utenfor.

Sjansene fortsatte å komme for Odd og etter 86 minutter var det igjen en god Kristiansen som hindret scoring. Riski hoppet over et innlegg fra Stefan Mladenovic og den havnet hos Jone Samuelsen. Fra rundt sju meters hold avsluttet han direkte, men keeper reddet mesterlig.

På overtid kunne Sarpsborg stjålet alle poengene da Kristoffer Zachariassen fikk en sjanse, men skuddet hans gikk i nettveggen.

Dermed ble det poengdeling mellom de to lagene.

