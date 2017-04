Odd slo tilbake mot Kristiansund

ANNONSE

ODD - KRISTIANSUND 2-0:

Thomas Grøgaard hadde spilt 88 seriekamper for Odd siden debuten i 2013, og aldri scoret et eneste mål, før møtet med Kristiansund i Skien på onsdag.

Men mot det nyopprykkede laget fra Nordmøre skulle 23-åringen endelig få juble over seriemål, i sin 89. kamp for telemarkingene.

Etter timen spilt på Skagerak Arena la nemlig Grøgaard på til 2-0 for Odd, med en lekker avslutning som fant lengste hjørne bak Kristiansund-keeper Sean McDermott.

Dermed slo Odd tilbake etter 0-3-tapet for Rosenborg på Lerkendal i første serierunde, mens Kristiansund står uten verken scoringer eller poeng etter møtene med Molde og Odd.

- Håper kruven er bratt

Likevel depper ikke Kristiansund-trener Christian Michelsen over det.

- Det er fantastisk å være i elitedivisjonen, sier han til Eurosport etter to tøffe møter med Molde og Odd, som altså har gitt null mål og null poeng.

- Dette har vi drømt om, og vi skal jobbe knallhardt fremover for å være gode nok til å stå i divisjonen. Så vet vi at det er denne læringskurven vi må gjennom. Vi håper at kurven er bratt, og at vi lærer fort, sier han.

- Viktig og deilig

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo smilte ganske bredt etter seieren.

- Det er viktig og deilig. Vi har ofte slitt litt i starten av sesongen mot lag som vi skal slå, så jeg er glad for de tre poengene, sier han til Eurosport.

Likevel har Fagermo noe å utsette på sitt lag.

UT MED SKADE: Kristiansunds Kamer Qaka måtte ut med skade under kampen mot Odd, men trener Christian Michelsen lover at unggutten er tilbake til helgen.

- Det er ting vi kan gjøre bedre, og jeg savner litt av den intensiteten vi har på vårt beste. Men det håper jeg kommer etter hvert, sier han.

Ropte på frispark

Odd hadde god kontroll på oppgjøret, selv om det var gjestene fra Kristiansund som sto for det første forsøket i Skien. Aliou Coly prøvde seg nemlig med et frekt frispark fra drøyt 25 meter etter 18 minutters spill, men Odd-keeper Sondre Rossbach kontrollerte skuddet utenfor.

Men forsøket så ut til å vekke hjemmelaget, som tok over banespillet fullstendig.

Og vertene skulle få belønning for presset.

Etter 22 minutter fikk Odd corner, og ballen havnet etter hvert tilbake hos dødballegger Espen Ruud. Han svingte kula inn i feltet, der Fredrik Semb gikk opp i duell med Kristiansund-keeper Sean McDermott. Midtstopperen vant duellen, og med hodet kunne Olivier Occean sende ballen enkelt i tomt bur.

Kristiansund-spillerne, og keeper McDermott i særdeleshet, ropte på frispark, men dommer Martin Lundby godkjente scoringen.

- Ikke stor og sterk nok

- Jeg synes Semb Berge gjør lite feil der, for å være ærlig, mente Bernt Hulsker i Eurosport-studioet, som mente dommeren tok den rette avgjørelsen.

- McDermott er ikke stor og sterk nok, spør du meg, konkluderte han.

Odd fortsatt å dominere kampen, og ti minutter før pause var de nære å doble ledelsen. Igjen endte en corner opp tilbake i beina på Espen Ruud, og denne gangen klinket høyrebacken til fra langt og skrått hold. Ballen hadde retning mot krysset, men McDermott vartet opp med en strålende enhåndsredning.

Returen falt i beina på Occean, men avslutningen hans ble blokkert av oppofrende Kristiansund-forsvarere.

Grøgaards første

Dermed gikk lagene til pause med 1-0 i målprotokollen, og Odd-trener Dag-Eilev Fagermo lovte at vertene skulle forsøke å drepe kampen i andre omgang.

1-0: Olivier Occean åpnet målkontoen for sesongen med 1-0-scoringen mot Kristiansund.

Det klarte de også, med et klasseangrep etter en times spill på Skagerak Arena. Riku Riski stormet i angrep for hjemmelaget, og fant innbytter Rafik Zekhnini med en pasning som var litt for lang for den raske unggutten.

I stedet for å gå på mål sendte Zekhnini ballen tilbake til Thomas Grøgaard, og venstrebacken plasserte ballen i lengste hjørnet med en god avslutning.

Skader på viktige spillere

Dermed gikk vondt til verre for Kristiansund, som hadde mistet to viktige spillere med skade: Først kaptein Dan Peter Ulvestad allerede etter fem minutter, og like før Grøgaards 2-0-scoring måtte livlige Kamer Qaka også gi seg.

Uten sine nøkkelspillere på banen ble Kristiansunds forsøk på å svare Odd ganske harmløse, og kampen endte uten flere scoringer.

