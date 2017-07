Offensiv Berge: - Ingenting er tapt for vår del

Nora Holstad Berge og resten av Norges forsvarsfirer jobbet under høytrykk i 90 minutter mot Nederland. Hun håper på en litt roligere kveld mot Belgia torsdag.

– Det var selvfølgelig vanskelig søndag. Nederland kjørte oss ganske bra gjennom hele kampen, og det ble ganske mange farlige situasjoner. Det var ikke en veldig lett kamp å spille, sier hun til NTB.

Norske balltap førte til at det ekstremt kontringssterke nederlandske laget fikk overgang etter overgang, og det ble en tøff dag på jobben for fireren.

Lenge vant Norge de avgjørende duellene foran eget mål, men midt i annen omgang så hurtigtoget Shanice van de Sanden sitt snitt til å nikke inn vinnermålet da hun overrumplet Berge på et innlegg fra venstre.

Ingen panikk

– Jeg hadde kontroll på de to spissene, men de stoppet opp. Jeg var engstelig for å gå på ballen med hodet, for jeg var redd for å sette den i eget mål. Jeg tenkte å klarere med beinet, men så kom kanten deres ut av ingenting. Jeg visste ikke at hun var der før hun var foran meg, sier Berge.

– Når motstanderen får så mange store sjanser i løpet av en kamp, skal man ha ganske mye flaks for at de ikke klarer å gjøre et mål. Det er verdensklassespillere vi møtte. Det var kjipt at vi ikke klarte å holde litt tettere og unngå så mange kontringer mot.

Det er ingen panikk i den norske troppen etter tapet i åpningskampen. Norges kvinnelandslag har vært ute en vinterdag før og har for vane å slå hardt tilbake etter nedturer.

Vil vinne

– Ingenting er tapt for vår del. Vi har gått gjennom kampen mot Nederland, og nå er vi bestemt på å se framover mot Belgia. Vi dveler ikke ved den tapte kampen. Nå skal vi vinne den neste, sier Berge.

Tirsdag er det lukket trening i Apeldoorn, der Martin Sjögren skal legge slagplanen for torsdagens skjebnekamp.

Dagen etter kjører laget de 13 milene til Breda, der de siste forberedelsene til kampen skal gjøres. Vinner Norge torsdag, er laget med for fullt i kampen om avansement. Med ett poeng kan det norske laget bli avhengig av hjelp fra andre lag, og med tap kan Norge være utslått allerede torsdag kveld.

(©NTB)