Også Bundesliga vil ha kortere overgangsvindu

Tysk Bundesliga vil i desember trolig følge Premier Leagues eksempel og vedta en innkorting av overgangsvinduet.

Reinhard Rauball, sjef for den tyske ligaforeningen (DFL), har foreslått at overgangsvinduet skal lukkes før sesongen starter. De 36 klubbene i de to øverste divisjonene skal stemme over forslaget på DFLs årsmøte før jul.

Forrige uke vedtok klubbene i engelsk eliteserie at overgangsvinduet neste sommer skal stenges før sesongstart. Vedtaket ble møtt med anerkjennelse over det meste av Europa.

Rauball håper at de tyske klubbene beslutter å gjøre som de engelske.

Rotete og uavklart

Sesongen i tysk fotball starter normalt omtrent midt i august, men overgangsvinduet forblir åpent ut måneden. Det kan føre til en uavklart situasjon i klubbenes spillerstaller mens serien allerede er i gang.

For eksempel nektet Ousmane Dembélé å trene med Borussia Dortmund i håp om å tvinge fram en overgang til Barcelona, noe han lyktes med.

- I år var det mye fram og tilbake, og slik kan det ikke være. Vi må sette en stopp for det, sier Rauball til bladet Sport Bild.

Harmoni

- Jeg vil foreslå for DFL-styret at vi korter inn overgangsvinduet, og om flertallet av klubber går inn for det, kan vi lukke vinduet tidligere.

Mange i Tyskland ønsker at overgangsvinduet lukkes tidligere enn i dag, men at det skjer samtidig over hele Europa.

- Vi må harmonisere vinduet for de ulike europeiske landene, sier Bayern München-formann Karl-Heinz Rummenigge.

