Ohi: – Tror ikke jeg blir toppscorer

Omoijuanfo og Tonny Brochmann (2) scoret målene da Stabæk banket Tromsø 3–0 på Alfheim søndag. 23 år gamle Ohi, som nylig har blitt nevnt i landslagsdiskusjonen, har sju seriemål så langt. Det er tre mer enn hans nærmeste konkurrenter, Patrick Mortensen (Sarpsborg) og Flamur Kastrati (Sandefjord).

– Jeg er glad i å score mål. Det er gøy! Jeg vil jo fortsette med det. Lagkameratene mine setter meg bra opp, i dag var det (Luc) Kassi som fant meg på bakerste stolpe. Jeg svarte med å sette ballen i mål, sier en fornøyd Omoijuanfo til NTB.

– Ikke toppscorer

Til tross for at han troner øverst på mållisten så langt, toner Holmlia-gutten ned mulighetene for at han blir toppscorer i serien denne sesongen.

– Kan du være med hele veien i kampen om toppscorertittelen?

– Ja, jeg kan jo være med. Men om jeg blir det? Det tror jeg ikke. Men jeg håper jeg kan score en del mål, svarer goalgetteren.

Han er likevel klar på at han har høye mål for sesongen.

– Jeg har sagt at jeg vil opp på tosifret (antall scoringer). Nå er jeg oppe i sju, så jeg nærmer meg. Men jeg må fortsette å jobbe hardt og gjøre de riktige tingene, poengterer han.

I toppen

Tabelltreer Stabæk er helt oppe i toppen i serien etter fem runder. Laget har 12 poeng, dermed er det kun ett poeng opp til Rosenborg som leder.

– Vi kan ikke være fornøyd ennå. Vi må fortsette å jobbe hardt, holde oss nede på jorda. Vi må bare kjøre på, sier Omoijuanfo.

– Hvorfor har dere fått en så god start?

– Vi har jo ny trener (Toni Ordinas) denne sesongen, da. Det har mye å si. Vi har trent mye bedre i år, både hardere og bedre. Vi er i bedre form. Vi er rett og slett et bedre lag, mener spisskometen.

