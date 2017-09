Ohi fikset ny scoring - men fikk svar av AaFKs målsnik

Uavgjort både mellom klubbene og i toppscorerduellen.

AALESUND - STABÆK 1-1:

Stabæks Ohi Omoijuanfo er fortsatt Eliteseriens suverene toppscorer etter sitt mål sitt 15, mål borte mot Aalesund søndag.

Men vertenes mestscorende spiller ville ikke være noe dårligere. Mos Abdellaoue trengte en del flere sjanser, men da AaFK ble idømt straffe et kvarter før slutt ble det mål også på ham.

1-1 i selve kampen, og 1-1 i duellen mellom lagenes toppscorer.

Drøyt fem minutter før full tid misbrukte Stabæk og Franck Boli en eventyrlig kontringsmulighet. I overtall fire mot to var det den tidligere Aalesund-spilleren som avsluttet, men uten å overslite Andreas Lie.

Stabæks scoring før pause var av det vakre slaget, men ikke bare på grunn av Omoijuanfos presise hodestøt. Innlegget fra gjestens nykommmer, Ronald Hernandez, var minst like vakkert.

Et kvarter før full tid utlignet AaFK og Mos fra straffemerket. Det skjedde etter at Håkon Skogseid ble avblåst for å stanse et skudd med armen.

- Skogseid er fly forbanna. Ballen blir skutt opp i hånda på ham, mente Eurosports kommentator.

Sjanser i begge ender



Lagene bød på en underholdende første omgang på Color Line stadion. Hjemmelaget hadde mest kontroll på banespillet det første kvarteret, men mistet en del av initiativet etter hvert.

Etter 33 minutters spilll var Stabæk millimetere fra å ta ledelsen. Ohi Omoijuanfo fant John Hou Sæter på gjennomløp, og sistnenvte skjøt mot mål mens Andreas Lie kom stormende ut fra Aalesund-målet.

Lie fikk stoppet skuddet fra Sæter, men ballen spratt tilnake i Stabæk-spilleren før den igjen gikk i en høy bue mot mål. I aller siste liten fikk Bjørn Helge Riise kastet seg rundt og klarert ballen vekk fra målstreken.

Bare minuttet etterpå var det istendefor Aalesund som var ørsmå marginer fra scoring.

Mos Abdellaoue, spissmakkeren Thanasis Papazoglou og Aron Elís Thrándarson fikk alle skutt mot mål i løpet av få sekunder. Keeper Mandé Sayouba og Stabæks forsvar fikk renset unna alle forsøk.

Produksjonen av målsjanser skjøt virkelig fart de påfølgende minuttene. Ohi slo først inn til Tonny Brochmann, men danskens avslutning fra få meter gikk utenfor første stolpe.

Da Stabæks nye høyreback fra venezuela, Ronald Hernandez, slo inn fra motsatt side minuttet etterpå, ble det derimot uttelling. 19-åringens høye innlegg mot bakerste stolpe var perfekt og dalte ned akkurat der Ohi Omoijuanfo kom løpende.

Med svak markering fra Aalesunds forsvar hadde Eliteseriens toppscorer få problemer med å stange inn 0-1.

Mål på tredje forsøk



Aalesund klarte å krige seg tilbake i kampen etter sidebyttet.

Mos Abdellaoue, den tredje mestscorende spilleren i Eliteserien, jaktet fulltreffer nummer 11 for året.

AaFK-spissen var nær uttelling da også han fikk sjansen til å nikke inn et inlegg fra høyre. Dessverre for ham og de drøyt 5200 hjemmesupporterne gikk headingen utenfor.

En kanskje enda større mulighet tilfalt samme mann drøyt midtveis i andre omgang. Abdellaoue fikk denne gangen sjansen til å styre inn en utligning med høyrefoten fra fire meter. Forsøket fra Aalesund toppscorer ble plassert for svakt og gikk rett i beina på Sayouba.

Heldigvis for Mos kom det en siste stor sjanse fra krittet. Den duellen Stabæks keeper gikk spissen seirende ut av.

Uavgjort betyr at Stabæk og Aalesund har henholdsvis 30 og 25 poeng etter 22 spilte kamper.