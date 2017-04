Ohi herjet med Sarpsborg 08

ANNONSE

STABÆK - SARPSBORG 08 3-0:

Stabæks fantastiske serieåpning fortsatte mandag med seier over serieleder Sarpsborg 08 hjemme på Nadderud.

Ohi Omoijuanfo satte inn sitt fjerde, femte og sjette mål for sesongen og sørget dermed for at Geir Bakke og hans menn måtte reise tomhendte hjem til Sarpsborg.

Utvisning

Det alle snakket om etter mandagens kamp på Nadderud, var situasjonen som førte til straffespark og utvisning av Sarpsborg 08s midtstoppersjef Sigurd Rosted.

22-åringen havnet på etterskudd i duell med Omoijuanfo og la en arm på skulderen til eliteseriens toppscorer, som gikk i bakken.

Dommer Tore Hansen var sikker i sin sak, pekte på straffemerket og dro opp det røde kortet fra baklomma.

- Jeg synes det er litt billig, men han har armen rundt ham. Denne regelen har vel til og med Collina tatt opp. Han synes det er for strengt med trippelstraff; først straffespark, så utvisning, så karantene. Det er brutalt, sa Bengt Eriksen i Eurosports studio.

Lekker assist

I andre omgang måtte gjestene ta større og større sjanser i jakten på en utligning. Det åpnet opp for store kontringsrom for Stabæk.

Etter 73 minutter vippet Hugo Vetlesen ballen nydelig gjennom til Ohi Omoijuanfo, som var bombesikker da han satte inn 2-0.

Tre minutter før slutt kontret vertene på ny. Moussa Njie kom alene gjennom og dyttet ballen til Ohi, som enkelt kunne sette 3-0 i åpent mål.

Stabæk ligger etter mandagens kamp på en overraskende sterk fjerdeplass i Eliteserien.