Ohi misset straffe - Sandefjord seiret for første gang på Nadderud

Frekt frispark ga scoring i motsatt ende etter straffebommen.

STABÆK - SANDEFJORD 1-3:



Sandefjord klatret opp i ryggen på tabellnabo Stabæk etter å ha slått bærumslaget på bortebane i Eliteserien søndag kveld.

Hjemmelaget satte inn en sluttspurt etter å ha havnet under 0-2, men Håkons Skogseids dødballmål sju minutter før full tid var ikke nok til å redde poeng.

Isteden fikk nykommer Facundo Rodriguez sette fjerne all tvil med 1-3 langt inne i overtida. Lånespilleren fra Peñarol i Uruguay gjorde ingen feil da Sandefjord kom to mot én og overlistet Stabæk igjen.

Det spikret vestfoldklubbens første borteseier noensinne på Nadderud.

Ubeleilig Ohi-miss



En avgjørende faktor var også at Ohi Omuijuanfo misbrukte et straffespark i 71. spilleminutt, på stillingen 0-1. Stabæk-toppscorerens forsøk fra krittet var svakt. Ingvar Jónsson var i tillegg fint nede i sitt venstre hjørne og avverget.

Bare tre minutter etterpå skrudde Joackim Olsen Solberg inn Sandefjords andre fulltreffer fra meget skrått hold, og en betydelig vanskeligere posisjon. Keeperspillet til Mandé Sayouba var ikke helt patent, men Sandefjord-backen viste i alle fall bedre treffsikkerhet enn Norges landslagsspiss Ohi.

Flamur Kastrati fikset ledermålet for et Sandefjord som startet klart best på Nadderud. 17 minutter var spilt da angriperen avsluttet forbi Mandé Sayouba etter strålende forarbeid av Pau Morer.

Den spanske midtbanemannen kjørte rundt med Morten Skjønsberg før han serverte Kastrati i midten av banen med en utsidepasning. Sistnenvte takket for pasningen med å sette 0-1 i nærmeste hjørne. Han har nå oppe i sju mål i Eliteserien denne sesongen.

Kastrati: - Bra tone



- Vi har en ganske bra tone på banen. Han gjorde en fantastisk en-mot-en der. Den var ikke ferdigscoret, men jeg er alene der og har tid til å tenke meg om, sa Kastrati til Eurosport om samarbeidet med Morer.

Bare sekunder etter scoringen var Kastrati noen centimetere unna en dobling av Sandefjords ledelse.

0-1 sto seg til sidebyttet. Stabæk hadde mest grunn til å være fornøyd med akkurat det, uten at bæringene egentlig hadde særlig mye å være stolte av etter 45 minutter.

Det bedret seg etter hvilen for Stabæk, men konsentrasjonen var altså ikke god nok foran målene til at det ble poengfangst.

Bærumsklubben blir liggende på 25 poeng, mens Sandefjord nå er oppe i 24 poeng med søndagens seier.