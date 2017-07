Ohi og Stabæk snudde grusom tapsrekke

ANNONSE

SANDEFJORD - STABÆK 1-2:

Innbytter Flamur Kastrati brakte håpet om poeng tilbake for Sandefjord med seks minutter igjen av lagets eliteseriekamp mot Stabæk søndag.

Angriperens straffespark kunne vært starten på et comeback, men isteden ble landslagetsspiss Ohi Omoijuanfos fulltreffer for bæringene avgjørende.

Med det kunne Stabæk ta med seg en seier hjem etter fire strake tap med den fryktelige målforskjellen 4-16 fra de siste ukene.

Dessverre for Sandefjords del starta sluttspurten for seint. Vertene hadde levert en svak andre omgang til da og sluppet inn to mål.

Vestfoldlagets manglende konsentrasjon i forsvar ble avgjørende etter sidebyttet. At Sandefjord-spillerne duppet av i solskinnet på Komplett Arena ble spesielt tydelig på en dødball i 63. spilleminutt.

- Sløvt



Da skrudde Jeppe Moe en følsom pasning bak forsvarsrekka til vertene. Der møtte landslagsspiss Ohi Omoijuanfo ballen, mutters aleine. Eliteseriens toppscorer hadde ingen problemer med å styre inn 0-2.

- Det er sløvt. Det er konsentrasjonssvikt, og det får vi svi for. Vi vet det, sa Sandefjord-trener Lars Bohinen til Eurosport etter kampslutt.

- Vi snakka om det i pausen, at sånne typer feil er det de kan ta oss på. Og så klarer de å produsere to, og det er veldig skuffende, tilføyde han.

Luc Kassi hadde gitt Stabæk ledelsen et snaut kvarter før på sin andre store mulighet i oppgjøret.

Til forskjell fra den første muligheten, som var Stabæks eneste store i første omgang, prikkskjøt ivorianeren inn kampens første mål på halvvolley.

Ohi-uro



Selv om de første 45 minuttene bød på et jevnt, men ikke særlig velspilt oppgjør, var det Stabæk som lenge dominerte andre omgang.

Ohi Omoijuanfo skapte mye trøbbel for Sandefjords bakerste menn. Ledelsen kunne vært større, men flere baller ble ikke satt inn bak Ingvar Jónsson.

Flamur Kastrati fikk etter hvert opp dampen og mer liv i hjemmemannskapets offensive spill. Straffemålet ble derimot det eneste tellende som står igjen i statstikken etterpå.

Før reduseringa kom Kastrati kom også til en god mulighet med et kvarter igjen. Skuddet fra skrått hold ble avverget til corner av Mandé Sayouba.

Seieren tok Stabæk noen plasser opp på tabellen, og skaffet tre poengs luke til søndagens motstander. Sandefjord er nummer tolv i Eliteserien, mens Stabæk bykset opp til niendeplass med sine 21 poeng.