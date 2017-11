Ola Kamara ett skritt fra MLS-finale – og landslagsplass?

Nordmannens suksess i USA blir stadig vanskeligere å overse.

NEW YORK CITY FC - COLUMBUS 2-0 (3-4 SAMMENLAGT):

NEW YORK (Nettavisen): Manager Patrick Vieira, spydspiss David Villa, innbytter Andrea Pirlo og resten av New York City FC vant natt til mandag 2-0 hjemme mot Columbus Crew, men det var gjestene fra Ohio og deres norske stjernespiss Ola Kamara som kunne juble idet dommeren blåste for full tid.

Takket være 4-1-seieren i første møte, der Kamara både scoret mål og la en målgivende pasning, er det Columbus som møter Toronto FC i avdelingsfinalen i Major League Soccer (MLS), altså det vi på norsk kaller semifinale i MLS-sluttspillet.

- Det ble en litt for spennende match. Vi gjorde ikke vår beste match, men vi gjorde nok til å komme oss til finalen. Jeg merket at det ble tungt for min egen del med sykdom i kroppen, men sesongen blir jo bare bedre og bedre og det er gøy, sier Ola Kamara til Nettavisen etter matchen.

Nå begynner hans suksess i USA å bli svært vanskelig for den norske landslagsledelsen å overse.

- Vi har fulgt han og sett kampene hans. Kamara er litt interessant kun fordi han virker som en naturlig målscorer. Vi har fortsatt gjort den bedømmelsen at vi ønsker å jobbe med de spissene vi har tatt ut nå, sa landslagssjef Lars Lagerbäck til Nettavisen for en måned siden.

I sitt livs form



Selv føler 28-åringen at han er bedre enn noensinne.

- Ja, det mener jeg. Fysisk sett er jeg bedre enn før. Jeg har spilt mange minutter de siste årene og jeg føler meg både mer eksplosiv og mer rutinert enn tidligere, sier Kamara til Nettavisen.

Dette tilskriver han blant annet at han har spilt veldig mange kamper på rad, uten skadeavbrekk eller andre pauser – og han kunne nok fint også ha lagt ved målproduksjonen som attest.

Hans 18 mål i grunnserien i MLS var bare fire bak superstjernen David Villa og to foran den italienske stjernespissen Sebastian Giovinco. Det er nok til at landslagsledelsen har vært i kontakt med ham, men ikke nok til at han er blitt tatt ut – ennå.

- Jeg har iallfall gjort mitt for at jeg kunne ha vært med på landslaget. Samtidig er jeg mest opptatt av det som skjer her. Hverdagen i klubblaget er viktigere for meg, konstaterer Kamara.

Produserer stabilt



Et område han selv er svært fornøyd med, er stabiliteten i målproduksjonen.

- Jeg er veldig fornøyd med sesongen min. De siste tre årene har jeg scoret over 50 mål. De fleste har et par måneder hvor de scorer hyppig, sånn som jeg hadde det i Strømsgodset, men det er noe annet å ha gjort det regelmessig over flere år, mener Kamara.

THRILLER: New York City FC klarte nesten å hente inn 1-4-tapet fra første kvartfinalekamp, men Ola Kamara (til venstre) og hans lagkamerater i Columbus Crew klarte å holde unna. Andraz Struna (til høyre) og David Villa scoret hvert sitt mål da New York City vant 2-0.

Som han selv påpeker, er det uansett hverdagen i Columbus Crew som betyr mest. Det er der han henter lønn og det er der hans kone og barn befinner seg. Og nå venter altså semifinale mot Toronto i MLS-sluttspillet.

Opplevelsen av at et seriespill fører til sluttspill, er fortsatt uvant for nordmannen.

- Det er veldig spennende. Det er selvsagt nervepirrende når man spiller kamper hvor man kan bli slått ut, men det er jo gøy. På den annen side blir grunnserien annerledes og betyr ofte litt mindre enn man er vant til. Totalt sett tror jeg underholdningsverdien for publikum blir bedre med sluttspill, sier Kamara til Nettavisen.

- Hvis jeg tenker tilbake på hvilke fotballkamper jeg husker, er det øyeblikkene. Kjetil Rekdals straffespark. Ole Gunnar Solskjær i Champions League. Det er den forbindelsen du skaper med sluttspill, utdyper han.

Tøff motstand



Om han fortsetter scoringsproduksjonen hele veien til finale i MLS, kan det bli ekstra vanskelig å holde Kamara utenom landslaget. Men Toronto FC kommer til å by på tøff motstand i de to semifinalematchene.

Toronto var det desidert beste laget i grunnserien, med tolv poengs margin til nest beste lag, New York City FC., og stiller med nevnte Giovinco og den amerkanske landslagsspissen Jozy Altidore på topp og Michael Bradley på midtbanen.

- Det sies at de kanskje ville ha vært et midt-på-treet-lag i Serie A. Det blir tøft, erkjenner Kamara.

Men – og dette er et stort men – Toronto må klare seg uten både Giovinco og Altidore i den første matchen mot Columbus. Deres duell med New York Red Bulls var såpass amper at Altidore pådro seg direkte rødt kort i kamp to og Giovinco fikk gult kort i begge matchene, hvilket betyr at begge må stå over første kamp mot Kamara & co.

- Det gjør det litt lettere, men vi vet at det blir vanskelig. Samtidig slo vi dem på hjemmebane, og der vet vi at vi er veldig gode, sier Kamara til Nettavisen.

Første semifinale mot Toronto spilles i Columbus natt til onsdag 22. november, norsk tid.

