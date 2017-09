Omdiskuterte situasjoner da Tromsø og Odd delte poengene

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo langet ut mot dommeren.

TROMSØ - ODD 2-2:

Tromsø og Odd spilte uavgjort 2-2 i Eliteserien torsdag kveld.

Mushaga Bakenga og Simen Wangberg scoret målene for hjemmelaget, mens Fredrik Semb Berge og Etzaz Hussain nettet for gjestene.

Resultatet betyr at Tromsø fortsatt ligger på nedrykksplass. Laget fra Nord-Norge er ett poeng bak både Sogndal og Kristiansund.

Etter første omgang sto det 1-1 mellom lagene, men Odd fikk et mål annullert i det 34. minutt. Fredrik Semb Berge bredsidet en corner fra Oliver Berg i mål, men dommer Trygve Kjensli valgte å annullere.

Det var en klynge med spillere inne i feltet, og flere tøffe dueller der inne, og det var trolig noe der som pipeblåseren reagerte på og blåste for.

- Skandale



Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var helt uenig med dommeren.

- Jeg ha sett den på TV. Det er en skandale, sa han til Eurosport.

- Vi som ikke scorer mål, så skal vi ikke få de vi fortjener heller. Samme gjorde Kjensli i cupen her i fjor når vi røk ut. Det er for dårlig, sa han.

Ekspert Kjetil Rekdal mente også at det var strengt dømt.

- Vi har sett annulleringen 100 ganger nå. Min konklusjon er at det kan dømmes mål på det, men jeg forstår at han blåser, siden det er litt klynge foran mål og Gudmund Kongshavn blir litt berørt av det, men jeg er enig med Fagermo, det kunne vært dømt mål, sa Rekdal.

Første omgang var for øvrig en lite underholdene og lite velspilt affære og Tromsøs Mushaga Bakenga oppsummerte det hele slik i pausen.

- Dette må være eliteseriens kjedeligste omgang noensinne. Vi skal underholde folk, men dette er drittkjedelig, sa han til Eurosport.

- Billig straffe



Etter pausen tok Tromsø altså ledelsen ved Wangberg, men på tampen av kampen fikk Odd en straffe som Etzaz Hussain omsatte i mål.

I Tromsø-leieren mente man straffen var av det billige slaget.

- Den var av den billige sorten. Jeg prøvde å dukke unna. Det er mulig jeg var litt borti ham, men slik er det over alt på banen, så da må det jo blåses frispark hver gang. Jeg er borti ham, han hopper i meg, men sånn er det, sa Hans Nordbye, som forårsaket straffen, til Eurosport etter kampen.

To raske scoringer



10 minutter var spilt da Odds Sondre Rossbach holdt på å forære gjestene en scoring. Keeperen fikk et tilbakespill, og en dårlig touch på ballen førte til at han mistet kontrollen. Mushaga Bakenga presset Odd-burvokteren, men Rossbach fikk med nød og neppe sparket ballen unna.

Klareringen havnet rett i beina på Gjermund Åsen. Skuddet hans ble imidlertid blokkert og Rossbach fikk etter hvert kontroll på situasjonen.

Etter en halvtimes spill var det lite Rossbach kunne gjøre for å stoppe Bakenga. Tromsø rullet opp på venstresiden og Kent-Are Antonsen fikk slått inn foran mål. Ballen fant Bakenga ved bakerste stolpe og den tidligere Rosenborg-spilleren headet vertene kontant i føringen.

Gleden på Alfheim skulle likevel bli kortvarig.

To minutter senere utlignet nemlig gjestene fra Skien. Oliver Berg slo en corner og Fredrik Semb berge raget høyest i feltet og stanget inn 1-1.

UTLIGNET: Fredrik Semb Berge stanget inn 1-1.

Annullert mål



Like etter satte den samme Semb Berge ballen i mål etter en ny corner fra Berg, men denne gangen ble målet annullert av dommer Trygve Kjensli.

Holdning i feltet så ut til å være grunnen til annulleringen.

På overtid i første omgang fikk Espen Ruud en god sjanse da han brente til fra distanse, men ballen ble alt for høy og fløy over mål.

60 minutter var spilt da Tromsø tok tilbake ledelsen. Kent-Are Antonsen slo en corner og ved første stolpe var Simen Wangberg på plass. Stopperen headet kula og nettet og feiret sitt femte ligamål i år.

Straffe



Etter scoringen presset Odd på for en utligning, men til tross for et overtak klarte ikke gjestene å skape de helt store målsjansene.

Ti minutter før slutt var Tromsø farlig frampå igjen ved et frispark. Antonsen ga til Lasse Nilsen, som fyrte løs, og Rossbach måtte gi en retur, men keeperen rakk å fange opp ballen foran jagende TIL-spillere.

Det så ut til å gå mot Tromsø-seier, men helt på tampen fikk gjestene straffe etter at Hans Nordbye kom borti Sigurd Haugen inne i feltet.

Hussain satte straffen i mål og sikret et poeng for Odd.

Mest sett siste uken