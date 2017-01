Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Hei, folkens.

Nettavisen følger overgangsvinduet direkte i vårt livestudio, men som vanlig vil vi her presentere en mer oversiktlig gjennomgang av de engelske avisene i den daglige ryktesakene.

Manchester United kommer trolig til å selge Morgan Schneiderlin i januar, og 27-åringen skal være sterkt ønsket av West Bromwich og Everton. United skal ifølge lokalavisen Manchester Evening News allerede ha avslått bud fra klubbene, og ønsker minst 20 millioner pund for å selge midtbanespilleren.

The Sun skriver nå at franske Marseille har kastet seg inn i kampen om Schneiderlin og er villig til å by det United krever.

Uniteds midtbanespiller Michael Carrick kan også være på vei bort, skriver The Sun. Carricks kontrakt går ut til sommeren, og han har nå lov til å diskutere fritt med andre klubber.

Manchester City-sjef Pep Guardiola er under hardt press, og nå spekuleres det i om City vil forsterke i januar. The Independent skriver at City imidlertid kommer til å vente til sommeren før de prøver seg på Atletico Madrid-forsvarer Lucas Hernandez. 20-åringen er verdsatt til 20 millioner pund av den spanske klubben.

City skal også være interessert i å hente Sevillas Steven N'Zonzi som en erstatter for den langtidsskadde Ilkay Gundogan, skriver The Sun.

Samtidig meldes det at både Manchester United og Manchester City skal være ute etter den 17 år gamle forsvarsspilleren Jordan Bedeau og den 16 år gamle spissen Callum Styles, som begge har slått seg inn på League One-laget til Bury denne sesongen, melder ESPN.

Tirsdag ble det meldt at Real Madrid er ute etter Tottenhams Dele Alli, men nå hevder Sky Sports at en overgang er usannsynlig. Spurs vil nemlig ikke selge for noen pris, skal vi tro kanalen. Alli signerte nylig en ny seksårskontrakt med klubben.

Liverpool skal ha avslått et bud fra fem ulike klubber på midtbanespiller Kevin Stewart (23), ettersom Jurgen Klopp ser på ham som en perfekt stallspiller, skriver Liverpool Echo.

Chelsea og manager Antonio Conte skal ha plukket ut West Hams Michail Antonio som en av spillerne på ønskelisten for januar, skriver The Sun.

Sunderland skal på sin side ha avslått West Hams bud på fem millioner pund for å signere formspilleren Jermain Defoe (34), melder The Mirror.

Chelsea skal være nærmere en overgang for Napoli-back Faouzi Ghoulam, som nå har avslått et kontraktstilbud fra italienerne, melder London Evening Standard.

West Ham, Everton og Swansea skal alle ifølge Daily Mail være ute etter Red Bull Leipzig-spiss David Selke, som scoret ti mål i 2. Bundesliga forrige sesong.

Og til slutt:

Everton vil prøve seg på Middlesbrough-forsvarer Ben Gibson hvis de ikke lykkes med jakten på manager Ronald Koemans førstevalg, Southamptons Virgil van Dijk. 25-åringen verdsettes til minst 50 millioner pund i Southampton og skal stå på blokka til både Liverpool og Chelsea, skriver The Mirror.

