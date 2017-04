Onsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Claudio Bravo har ikke hatt den beste debutsesongen i Premier League, men skal vi tro The Sun så ønsker Manchester City-manager Josep Guardiola å satse videre på keeperen, også neste sesong.

Det betyr at Joe Hart kan være på vei bort fra den lyseblå klubben og prisen på 30-åringen skal være rundt 20 millioner pund. Hart har denne sesongen vært utleid til Torino i Italia, skriver The Sun videre.

I Arsenal snakkes det mye om Alexis Sanchez om dagen og mye tyder på at stjernen forlater klubben til sommeren. Ifølge Yahoo Sport skal PSG være favoritt til å sikre seg den målfarlige chileneren.

Inn porten på Emirates er det store sjanser fro at Schalkes Sead Kolasinac kommer. Han står uten kontrakt etter sesongen og kan slik sett bli snappet opp som bosmanspiller. Daily Mail skriver at Arsenal har gitt backen beskjed om at Arsène Wenger blir klubbens manager neste sesong og at alle spillerne klubben jakter, skal ha fått den samme beskjeden.

Daily Mirror følger også opp Wenger-sporet og skriver at Arsenal har startet planleggingen av neste sesong, med Wenger som sjef.

John Terry er ferdig i Chelsea, men en rekke andre Premier League-klubber ønsker veteranen. West Ham-manager Slaven Bilic utelukker ikke at londonklubben vil hente stopperen, melder Daily Mirror.

Swansea er en annen klubb som snuser på Terry. Stopperen har tidligere jobbet med klubbens manager Paul Clement i Chelsea. Daily Star skriver at en overgang vil være avhengig av at Swansea unngår nedrykk.

Daily Mail melder seg også på og skriver at det er store sjanser for at Terry ender opp i Bournemouth neste sesong.

Chelsea skal ha kommet til enighet med Real Madrid om en overgang for spissen Alvaro Morata. Han har i lengre tid blitt koblet med den blå londonklubben og skal stå høyt på manager Antonio Contes ønskeliste. Det er spanske Diario Gol som melder at en avtale skal være klar.

Manchester United ønsker å hente tilbake stopperen Michael Keane, som nå er i Burnley. Keane har imponert stort i Premier League denne sesongen og jaktes av flere store klubber, skriver Mirror.

United planlegger også å tilby Ander Herrera ny kontrakt. Lønnen til spanjolen kan bli på rundt 120.000 pund i uka, ifølge Daily Mail.

Den spennende vingen Bruma har blitt koblet med Tottenham den siste tiden, men spillerens klubb, Galatasaray, avviser at det finnes en avtale om en overgang mellom partene, melder London Evening Standard.

Mamadou Sakho blir trolig solgt fra Liverpool i sommer og ifølge Goal.coms velinformerte journalist Melissa Reddy, skal italienske Roma være blant klubbene som jakter franskmannen, på lån i Crystal Palace.

Roma skal også være ute etter Manchester City-vingen Jesus Navas og vil tilby ham en treårsavtale, melder Manchester Evening News.

Everton kobles med den 27 år gamle spissen Illja Nestorvoski. Han spiller til daglig for Palermo i Serie A. Estadio Deportivo melder dette.

David Ospina kan komme til å forlate Arsenal i sommer og Fenerbahçe i tyrkisk fotball kan bli neste stopp for burvokteren, ifølge TalkSport.

Liverpools Allan har vært på utlån i tyske Hertha Berlin denne sesongen og tyskerne ønsker å beholde 20-åringen én sesong til, skriver ESPN.

