Onsdagens Premier League-rykter

Den unge Monaco-spilleren Kylian Mbappe har allerede rukket å bli koblet med det som kan krype og gå av storklubber - flere av dem i Premier League - og nå melder L'Equipe at Real Madrid står klare til å by på stortalentet. Det spekuleres i at spanjolene vil smelle rundt 85 millioner pund i bordet for å sikre seg 18-åringens signatur, foran klubber som Barcelona og Manchester United.

Chelsea vurderer å legge inn et bud på Real Madrid-spissen Alvaro Morata. Londonklubben ønsker ifølge El Confidencial en ny spiss.

Vi holder oss i Madrid og flytter oss over på James Rodriguez. 25-åringen ønsker seg angivelig til Manchester United, etter at han skal ha kommet på kant med manager Zinedine Zidane, ifølge Daily Star.

Real Madrid ønsker på sin side David De Gea fra Manchester United, men skal vi tro Daily Express så er det ikke aktuelt for storklubben å bruke verken Morata eller Rodriguez som lokkemat for å få til en avtale.

Liverpool skal være lystne på å sikre seg Southamptons Virgil van Dijk. Liverpool Echo skriver at den røde klubben skal være villig til å bla opp rundt 50 millioner pund for den tidligere Celtic-mannen.

Tottenhams Christian Eriksen skal være klar for å ta et steg videre i karrieren og ønsker å spille for Barcelona. Det sier i hvert fall danskens tidligere trener i Ajax, Frank De Boer, ifølge danske Ekstra Bladet.

Franske Lyon ønsker å hente Anthony Martial tilbake til Ligue 1 og håper å få til et lån for United-spilleren enste sesong, melder France Football.

Newcastle skal ha en opsjon som gjør at de kan sikre seg Chelseas Christian Atsu til sommeren. Han vil koste den nyopprykkede klubben 6,5 millioner pund, men Newcastle må benytte seg av denne opsjonen raskt, siden den kun varer i to uker etter sesongslutt, melder ESPN.

Både Chelsea og Manchester United snuser på Torino-spissen Andrea Belotti, men hovedpersonen selv skal ha uttalt at han ikke er verdt utkjøpsklausulen på 84 millioner pund, skriver Mediaset.

Tidligere Sunderland-profil Michael Gray mener Newcastle bør sikre seg Daniel Sturridge fra Liverpool til sommeren, ifølge Talksport.

Manchester United følger nøye med på situasjonen til Milan-keeper Gianluigi Donnarumma. Burvokteren skal ikke ha kommet til enighet med Milan om en ny kontrakt og har kun et drøyt år igjen av sin nåværende avtale med den italienske klubben, melder Gazzetta dello Sport.

Chelsea skal ha fått tillatelse til å hente den 19 år gamle AFC Wimbledon-vingen Toyosi Olusanya på prøvespill, skriver Daily Mirror.

Real Madrid-stjernen Isco, som har blitt koblet med blant andre Tottenham, sla nå være nær en ny avtale med den spanske klubben, skriver Calciomercato.

