Onsdagens Premier League-rykter

Arsenal og Arsene Wenger jobber angivelig med å hente inn tre spillere foran neste sesong, mens det også er fare for at et par sentrale spillere forsvinner i løpet av sommeren. Ifølge The Telegraph er det Kylian Mbappe (Monaco), Alexander Lacazette (Lyon) og Thomas Lemar (Monaco) som topper ønskelisten til den franske ringreven.

Lyons president Jean-Michel Aulas skal ha uttalt at Wenger godt kan få kjøpe Lacazette, men at han da må bla opp rundt 60 millioner pund. Lyon ønsker også Olivier Giroud som en del av avtalen, skriver The Sun.

West Ham er en annen klubb som kunne tenke seg Giroud inn i sommer. Spissen skal være misfornøyd med spilletiden, ifølge London Evening Standard.

Everton er nær ved å sikre seg Sunderlands Jordan Pickford for 30 millioner pund og planen er at de blå fra Liverpool skal bruke hele 150 millioner pund på nye spillere i sommer, melder The Mirror.

Davy Klaessen fra Ajax, Gylfi Sigurdsson fra Swansea og Michael Keane fra Burnley er andre spillere Everton vil hente, ifølge Daily Express.

West Bromwich Albion skal ha innledet samtaler med tidligere Chelsea-kaptein John Terry. Aston Villa ønsker også veteranen, melder Sky Sports.

Manchester Uniteds Chris Smalling er i ferd med å bli solgt. West Ham og West Brom er begge ute etter stopperen, skal vi tro Telegraph.

Manchester City håper at Alexis Sanchez ikke skriver på en ny kontrakt i Arsenal, noe de lyseblå tror kan åpne veien for en overgang til Etihad verdt 50 millioner pund, ifølge Manchester Evening News. Arsenal på sin side virker lite lystne på å selge Sanchez til City, og vurderer å hindre en overgang. Londonklubben foretrekker at chileneren drar til Bayern.

Leicester skal ha lagt inn et bud på rundt 16 millioner pund for den ettertraktede Hull-stopperen Harry Maguire, ifølge Daily Mail.

Chelsea håper å sikre seg tidligere Manchester City-keeper Willy Caballero, som er tilgjengelig på gratis overgang, ifølge ESPN.

Newcastle jakter også keeper og ser mot José Manuel Reina i Napoli. Spilleren skal være ivrig på en retur til Premier League, melder lokalavisen Newcastle Chronicle.

Liverpool skal være enig med Derby om en overgang for stopperen Andre Wisdom. Avtalen skal ha en totalverdi på 4,5 millioner pund, melder Liverpool Echo.

Swansea skal ha tilbudt spissen Bafetimbi Gomis til den tyrkiske klubben Istanbul Basakeshir. Klubben fra Wales håper å få Emmanuel Adebayor i retur. Han spiller nå for tyrkerne, melder Wales Online.

Arsenal-keeper David Ospina er også på vei til Tyrkia og skal være i samtaler med Fenerbahce, skriver ESPN.

