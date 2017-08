Onsdagens Premier League-rykter

Chelsea sikter seg inn mot Arsenal-profil.

Ifølge The Mirror skal Barcelona fortsatt være ute etter Liverpools Philippe Coutinho, men sentrale folk i Merseyside-klubben skal ha gått ut og avvist at brasilianeren er til salgs. Skal vi tro Daily Star ønsker Barcelona å friste de røde med et bud på 120 millioner pund.

Chelsea skal ha lagt inn et bud på rundt 25 millioner pund for Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain. Han har blitt koblet bort fra klubben i sommer, siden kontrakten hans utløper neste sommer, skriver Daily Mail.

Antonio Conte ønsker en ny venstreback og skal ha gitt Chelsea-sjefen beskjed om å legge inn bud på Tottenhams Danny Rose, ifølge The Sun.

Inter har kastet seg med i kampen om Leicesters Riyad Mahrez. Premier League-klubben krever 50 millioner pund for spilleren, ifølge Mirror.

Franske PSG skal være villig til å legge hele 80 millioner pund på bordet for Arsenals Alexis Sanchez. Manchester City skal også være med i kampen om chileneren, men PSG håper å vinne den kampen med et slikt bud, skriver Independent.

Både Chelsea og Manchester United skal ha fått gode tilbakemeldinger i jakten på PSGs Serge Aurier. Den franske klubben skal nemlig ha bestemt seg for å kvitte seg med ivorianeren, skriver The Telegraph.

Southampton skal være villig til å la Virgil van Dijk «råtne på tribunen» i stedet for å selge stopperen, som ønsker seg bort fra klubben. Både Chelsea og Liverpool har blitt koblet med van Dijk, melder Daily Express.

Samtalene mellom Everton og Swansea for Gylfi Sigurdsson skal ha brutt sammen, melder Sky Sports, selv om klubben kun skal være fem millioner pund fra hverandre i forhandlingene.

Brighton er nær ved å sette ny overgangsrekord og kommer til å bruke rundt 10 millioner pund på David Propper fra PSV, ifølge Brighton Argus.

Stokes Marc Muniesa skal være på vei tilbake til spansk fotball og La Liga-nykommer Girona, skriver Stoke Sentinel.

Liverpool skal ha fått et tilbud fra tyske Hoffenheim for et lån av Ben Woodburn, men kommer til å si nei, skriver Daily Mail.

Newcastle-manager Rafael Benitez har ikke fått hentet inn så mange nye som han ønsker i sommer og spanjolen skal nå ha forberedt sine menn på at sesongen kan ende med nedrykk fra Premier League, ifølge Daily Mail.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!