Onsdagens Premier League-rykter

Er Diego Costa i ferd med å krype til korset?

Diego Costa var koblet bort fra Chelsea i hele sommer, men da overgangsvinduet stengte var spissen fortsatt de blås eiendom. Nå melder Marca at Costa er tilbake i London for å gjøre opp status med Chelsea og forsikre seg om at han får en overgang til Atletico Madrid i januar.

Telegraph melder på sin side at flere av Costas lagkompiser i Chelsea har troen på at spissen nå vurderer å returnere til klubben og ta straffen sin for det som skjedde i sommer, for å rydde opp i situasjonen.

Den franske midtbanespilleren Blaise Matuidi skal ha takket nei til tilbud fra Manchester United, Arsenal og Manchester City, før han signerte for Juventus i sommer fra PSG. Det melder French Football.

Chilenske Arturo Vidal ble koblet med flere klubber i sommer - blant annet klubber i Premier League - men han ble aller sterkest koblet med Inter i Italia. Nå sier imidlertid Bayern München-sjef Karl-Heinz Rummenigge til Premium Sport at det aldri kom noe bud fra på spilleren.

Manchester United-keeper David De Gea skal ha tatt kontakt med Real Madrid-profil Sergio Ramos og bedt om hjelp til å få i stand en overgang til den spanske storklubben, skal vi tro Diario Gol.

Det verserte masse rykter rundt Liverpools Philippe Coutinho og en overgang til Barcelona i sommer, men ifølge Liverpools tidligere direktør Christian Purslow var det aldri aktuelt å selge brassen, skriver Sky Sports.

Barcelonas Andres Iniesta er inne i sitt siste kontraktsår og har blitt koblet med flere klubber, men Mundo Deportivo hevder å vite at den elegante midtbanespilleren kommer til å skrive en ny avtale med katalanerne.

Everton hentet den spennende spissen Henry Onyekuru i sommer og lånte han umiddelbart ut til Anderlecht i Belgia. Nå avslører spissen at han også hadde tilbud fra Celtic, men at han ikke angrer på at han takket nei til Brendan Rodgers skotske storklubb, melder Liverpool Echo.

Den tidligere Arsenal-spilleren Julio Baptista skal være aktuell for en overgang til den engelske klubben Bolton, skriver The Sun.

Aston Villa-sjef Keith Wyness avslører at klubben var nær ved å sikre seg en «stor stjerne» fra Premier League på overgangsvinduets siste dag, men Villa-toppen avslører ikke hvem det var snakk om, ifølge Birmingham Mail.

Stopperen Virgil van Dijk ble sterkt koblet til Liverpool og Chelsea i sommer, og gikk ut i streik for å få til en overgang. Nå skal nederlenderen ha fått tillatelse til å trene med førstelaget til Southampton igjen, etter at klubben nektet ham en overgang, ifølge Daily Mirror.