Onsdagens Premier League-rykter

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Klubbene jobber stadig med forsterkninger.

Vi starter i London, der Arsenal fortsatt ikke skal ha innledet forhandlinger med Mesut Özil om ny kontrakt. Faktisk skal ikke partene ha snakket sammen siden februar, skriver Bild. 28-åringens avtale strekker seg ut sesongen, og det er spekulert i om klubben nå styrer mot nok en Alexis Sanchez-sak.

The Sun hevder videre at Özil ikke skal ha noen problemer med å forlate Arsenal gratis om det blir tilfellet.

Ifølge Daily Mail skal Arsenal på sin side fortsatt være ute etter Manchester City-spiller Raheem Sterling, som de ble koblet til i sommer. Arsenal ønsket å inkludere Sterling i en avtale for Alexis Sanchez, men klubbene kom aldri til enighet. Nå spekulerer avisen i at Arsenal gjør et nytt fremstøt i januar.

Arsenal skal ifølge Daily Star ha kommet til en forhåndsavtale med Monaco for Thomas Lemar, men ifølge Daily Mirror for de nå konkurranse fra Manchester United. José Mourinho & co. skal også ha svært lyst på franskmannen.

Chelseas urokråke Diego Costa skal nå ha ankommet Madrid for å fullføre en overgang til Atletico, hevder overgangsguru Gianluca Di Marzio. Dermed ser det ut til at han lykkes med å presse gjennom en overgang fra de regjerende mesterne i Premier League.

Atletico skal være villig til å betale Chelsea 40 millioner pund nå, samt ni millioner pund i tilleggsutbetalinger og fire millioner i bonuser for at spanjolen kan slippe ut av kontrakten med blåtrøyene, skriver Daily Mail.

Barcelona skal ifølge The Sun ha lagt bort planene om å signere Phillipe Coutinho en gang for alle, og skal nå bestemt seg for å fortsette jakten på Nice-stjernen Jean Michael Seri i januar. Dermed kan Liverpool-fansen gå mot et litt roligere januarvindu sånn sett.

Liverpool og Real Madrid skal være ute etter RB Leipzig-spissen Timo Werner, gammel FM-helt og nylig Norge-dödare, men ifølge RB Leipzig-direktør Oliver Mintzlaff skal ikke 21-åringen ha en utkjøpsklausul som det først ble spekulert i. Dermed blir spissen neppe en billig herremann.

Sporting Lisboas midtbanespiller William Carvalho skal fortsatt ha et ønske om å spille for West Ham, til tross for at en overgang gikk i vasken i sommer, skriver The Mirror. Da skal londonklubben ha vurdert spillerens fysiske tilstand som for dårlig.

Everton kobles til den unge kroaten Lovro Majer, skriver Talksport. 19-åringen blir sett på som den nye Luka Modric og spiller til daglig i NK Lokomotiva. Nå skal Everton vurdere å legge inn bud i januar.

Ha en fin dag!

Mest sett idag