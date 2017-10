Onsdagens Premier League-rykter

Storklubbene forbereder seg på januarvinduet.

Vi starter dagens ryktespalte i Madrid, og det er noen skikkelig saftige spekulasjoner vi nå får servert. Real Madrid skal ifølge Dario Gol være villige til å tilby både Luka Modric og Gareth Bale til Tottenham hvis de får Harry Kane i retur. Denne kunne gått rett inn i Dilemmas-spalten til Radioresepsjonen, men det gjenstår å se om det er hold i spekulasjonene.

Ifølge El Confidencial skal Real Madrid også vurdere å selge Gareth Bale til Manchester United hvis de kan få tilbake de 85 millionene pund de betalte for ham. I dagens marked vil dette neppe være avskrekkende for Old Trafford-klubben.

En annen som kan skifte beite i januar er Chelseas midtbane-jordfreser N'Golo Kante. Ifølge Daily Mirror skal PSG være villig til å legge 90 millioner pund på bordet for den franske 26-åringen.

Manchester City ventes å gjøre et fremstøt på Arsenals Alexis Sanchez i januar, skriver The Telegraph. Avisen melder videre at chilenerens lagkamerater nå skal være overbevist om at han får lov til å gå seks måneder før kontrakten løper ut.

Manchester Uniteds Anthony Martial skal ifølge lokalavisen Manchester Evening News være fornøyd med tilværelsen på Old Trafford. Dette til tross for at han blir stadig kraftigere koblet til Arsenal, som jo ledes av landsmann Arséne Wenger. 21-åringen har vært i strålende form denne sesongen.

Ifølge Calciomercato skal både Inter Milan og Juventus være ute etter Arsenal-spiss Olivier Giroud. 31-åringen har havnet bak Lacazette i køen om førstelagsspill.

Ifølge Daily Express skal det italienske fotballforbundet ha Chelseas Antonio Conte øverst på ønskelista over kandidater som kan ta over landslaget etter sommerens VM-sluttspill i Russland. Conte har tidligere røpet en hjemlengsel til Italia.

Tidligere Chelsea-playmaker Oscar skal ifølge Calciomercato nå ha et ønske om å forlate kinesisk fotball og vende tilbake til Europa. Brassen vil trolig bli svært ettertraktet om så blir tilfellet.

Og til slutt:

Manchester City-playmaker David Silva skal ifølge Daily Mail være nær en ny avtale med klubben. Dermed ser det ikke ut til at det blir et klubbskifte på spanjolen med det første.

Ha en fin dag!

