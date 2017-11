Oppgitt Ronaldo om Real Madrid-salg: - De gjorde oss bedre

Superstjernen mener dagens Real Madrid-mannskap mangler erfaring.

Cristiano Ronaldo og Real Madrid gikk på en smell borte mot Tottenham i Champions League onsdag kveld. Londonlaget vant med 3-1.

Den spanske storklubben har vunnet Champions League de to siste sesongene, men står nå med både uavgjort og tap for Tottenham i gruppespillet denne høsten. I ligaen har det også lugget litt for Real Madrid så langt og klubben ligger åtte poeng bak Barcelona.

Det var en oppgitt Cristiano Ronaldo som møtte pressen etter onsdagens tap og portugiseren påpekte at stjernelaget har mistet mye erfaring og rettet et stikk mot sin egen klubbs spillerlogisitkk.

- Vi solgte gode spillere i sommer. Det er ingen unnskyldning, men spillere som Pepe, Alvaro Morata, og James Rodriguez, de gjorde oss bedre. Vi har gutter med en stor framtid her nå, men de er unge og erfaring er viktig i fotball, sier han i et videointervju publisert av AS.

Morata ble i sommer solgt til Chelsea for store penger, mens James gikk til Bayern München. Stopperen Pepe sto uten kontrakt etter forrige sesong, og signerte derfor gratis med tyrkiske Besiktas i sommervinduet.

Veteranen skrev selv på en ny fireårskontrakt med klubben nylig, men ønsker ikke å si så mye rundt sin egen situasjon i klubben nå.

- Jeg har en fireårskontrakt. jeg kommer ikke til å forlenge, sier han.

Dele Alli scoret to ganger og Christian Eriksen én gang i onsdagens møte. Resultatet betyr at Tottenham nå topper gruppen, foran spanjolene.

- Det er ille. Vi er et lag som en vant til å vinne, men så taper vi. Vi er inne i en dårlig periode. Vi ønsker ikke at det skal være slik, men ting forandres fort i fotballen. Vi sliter akkurat nå, men jeg er sikker på at vi vil bli bedre og at vi vil lykkes, sier stjernespilleren videre.

- Det er ikke noe spesielt som har skjedd med oss. Vi kan ikke være bra i alle kamper. Vi er ikke så bra som vi ønsker, men jeg kan ikke peke på én spesiell grunn til det. Det er ikke noe vi gjør dårligere enn før, sier han.

Mest sett siste uken