Orlando Pirates slår hardt tilbake mot Jonevret

Svenskens uttalelser til Fotbollskanalen har ikke blitt godt mottatt i Sør-Afrika.

Etter at Kjell Jonevret valgte å si opp jobben som trener for Orlando Pirates etter bare fem måneder i jobben, stilte han blant annet opp i et intervju med svenske Fotbollskanalen. Der fortalte den tidligere eliteserietreneren om sine opplevelser i klubben.

Blant annet klaget Jonevret på at det var vanskelig å kommunisere innad i klubben.

- Det var vanskelig å bli hørt. Det er en stor klubb med veldig mange som ønsker å være med på å bestemme. Den politiske biten er ekstra stor i en slik klubb. Jeg må kunne påvirke det sportslige mer enn jeg har gjort, sa Jonevret til Fotbollskanalen.

Jonevret har lang fartstid i norsk fotball, og har trent både Molde og Viking. I Sør-Afrika ble dog oppholdet svært kort, til tross for at svensken hadde en treårskontrakt med klubben.

- Det er ikke en beslutning som kommer ut av intet. Arbeidsforholdene er veldig spesielle i klubben. En er veldig lite involvert, og det er frustrerende. En vil så mye, men så kan en ikke riktig hjelpe til. Jeg følte at jeg ikke kunne fortsette på denne måten, og følte at det var best å dra. Derfor sa jeg opp, sa Jonevret til Fotbollskanalen.

Videre fortalte svensken at det var usikkert om hva som ventet i fremtiden, men at han var «utrolig heldig for å ha fått holde på med sin hobby».

Disse uttalelsene har ikke blitt spesielt godt mottatt i Sør-Afrika.

Faktisk endte det med at Orlando Pirates la ut en pressemelding på sine nettsider der de svarer på Jonevrets uttalelser.

- Sannheten er at Mr Kjell Jonevret feilet, og at Orlando Pirates hadde varslet han om dette både skriftlig og i et evalueringsmøte, som igjen førte til at han leverte sin oppsigelse, skriver klubben i pressemeldingen.

Den sør-afrikanske klubben er også klare på at de vanligvis ikke kommenterer tidligere trenere etter at arbeidsforholdet er ferdig i klubben, men at Jonevrets uttalelser førte til at det ble gjort et unntak.

Klubben skriver videre at de ikke ønsker å gå mer innpå Jonevrets feil, men avslutter med å kommentere svenskens uttalelse om at han var «heldig for å få jobbe med sin hobby».

- Da han var opptatt med å pleie sin hobby, var alle andre rundt han opptatte med å jobbe knallhardt for å få klubben tilbake på vinnersporet.

Nettavisen har tatt kontakt med Jonevret for en kommentar, men henvendelsen har så langt ikke blitt besvart.