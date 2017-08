Östersund fullførte Europa-sensasjonen

Mot alle odds er lille Östersund klar for gruppespillet i europaligaen. Svenskene vant 2–0 og slo ut greske PAOK på bortemålsregelen.

Östersund-eventyret så en stund ut til å ende i siste kvalrunde. Laget måtte ha to scoringer med under en halv omgang igjen, men seks magiske minutter snudde alt på hodet.

Saman Ghoddos scoret to ganger mellom det 71. og 77. minutt. Dermed endte det 3–3 over to kamper. Svenskene tapte 1–3 i Hellas, men bortemålet skulle vise seg å være gull verd.

Tidligere i sommer slo Östersund ut den tyrkiske storklubben Galatasaray med 3–1 sammenlagt.

Det er engelske Graham Potter som trener ÖFK. Han har vært trener i klubben siden 2011. I april ledet han laget fra den svenske skiskytterbyen til cupgull. Det var den triumfen som åpnet døren for spill i Europa.

