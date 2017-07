Overtidsdrama i Bergen: Sarpsborg vant med ti mann

Sarpsborg 08 stakk av med seieren på overtid mot Brann.

BRANN - SARPSBORG 08 0-1:

Patrick Mortensen ble den store helten for gjestene da han satte inn kampens eneste scoring to minutter på overtid.

- Det er nesten det deiligste som fotballspiller, i hvert fall når man spiller her også, det å score langt på overtid. Jeg synes vi har noen muligheter, men det synes jeg også Brann har. Vi spiller en tøff bortekamp og det er fantastisk å få tre poeng, sier Mortensen til Eurosport etter kampen.

Sarpsborg 08 måtte spille sluttminuttene med kun ti mann som følge av at Andreas Albech ble tildelt sitt andre gule kort for filming, men laget fra Østfold stakk likevel av med samtlige tre poeng.

Sarpsborg 08 klatrer dermed forbi bergenserne på tabellen og opp på 2. plass - fem poeng bak serieleder Rosenborg.

- Det er deilig. Vi vet at vi har spilt en halv sesong nå. Det kan fortsatt skje mye. Vi holder beina godt plantet på jorden og tar en kamp av gangen. Vi får se hvor vi ender opp når sesongen er ferdig, sier Mortensen.

SCORET PÅ OVERTID: Sarpsborg-spillerne jubler etter at Patrick Mortensen sikret seieren på overtid mot Brann.

Skuffet Lars Arne Nilsen

Mens Sarpsborg-spillerne jublet for seieren, var stemningen naturlig vis svært dyster i Brann-leiren etter kampen.

Trener Lars Arne Nilsen var skuffet over resultatet.

- Når vi slipper inn et mål på det siste sparket på ballen, så er det forferdelig irriterende. Det er flere ting som går galt der. Vi skal ikke lage dødball der, vi skal vinne den første der, og så får de en retur og ballen går inn. Det er følgefeil på følgefeil, sier Nilsen til Eurosport etter kampen.

Brann-treneren var heller ikke fornøyd med et laget hans leverte fremover på banen.

- Vi skaper for lite. Vi har et trykk på de i hele andreomgangen, men vi er for unøyaktige og upresise i den siste tredjedelen. Når vi ikke klarer å skape mer, så fortjener vi ikke å score, men jeg synes ikke vi fortjener å slippe inn heller. Det var en typisk 0-0-kamp hvor vi burde ha fått med oss ett poeng, forklarer Nilsen.

Kjedelig førsteomgang

Det var altså to av Eliteseriens beste lag som møttes til kamp i Bergen søndag kveld, men det ble på ingen måte noen festfotball på Brann Stadion av den grunn.

Førsteomgangen ble svært sjansefattig, men det var gjestene som var nærmest scoring før hvilen.

Etter ti minutter kom Tobias Heintz seg fri ved høyresiden av sekstenmeteren, før han fra spiss vinkel forsøkte seg med et skudd. Alex Horwath i Brann-målet reddet avslutningen.

Like før pause var gjestene farlig frempå igjen på en kontring, men da Krepin Diatta stormet inn i Branns sekstenmeter, vartet Brann-kaptein Vito Wormgoor opp med en glimrende takling i siste liten.

Dermed stod det fortsatt 0-0 etter de første 45 minuttene.

TOPPKAMP: Både Brann og Sarpsborg 08 er med i medaljekampen i Eliteserien.

Rødt kort og overtidsdrama



Heller ikke andreomgangen ble noen festforestilling. Det gikk langt mellom sjansene også etter hvilen.

Etter 65 minutter fikk Heintz ballen inne i feltet, men unggutten headet utenfor.

Ti minutter før slutt, var det igjen Sarpsborg som spilte seg til en sjanse da de fikk corner. Horwath glapp ballen da han forsøkte å plukke den ned, og i stedet endte den opp hos Mortensen på bakerste stolpe. Sarpsborg-spilleren måtte imidlertid skuffet se sin egen heading gå like til side for mål.

Like før slutt ble gjestene redusert til ti mann da Andreas Albech ble tildelt sitt andre gule kort for kvelden etter at han forsøkte å filme seg til en straffespark.

Men Brann klarte ikke utnytte at de var en mann mer i sluttminuttene. I stedet var det gjestene som til slutt kunne juble.

To minutter på overtid pirket nemlig Patrick Mortensen inn vinnermålet for Sarpsborg som dermed kunne reise hjem med tre viktige poeng.