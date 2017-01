Pål Fjelde klar for skotske St. Mirren

ANNONSE

Den norske 22-åringen Pål Fjelde er klar for skotske St. Mirren.

Det er den skotske klubben som bekrefter overgangen torsdag.

Ifølge nettsiden til St. Mirren har den tidligere Viking- og Bryne-spilleren signert en kontrakt med skottene som vare ut denne sesongen.

Forsvarsspilleren forteller til Nettavisen at overgangen kom i stand etter at han hadde vært på prøvespill for skottene tidligere i vinter.

- Ja, jeg var på prøvespill der i vinter. Da spilte jeg én kamp og var med på to treninger. Manageren har også sett videoer av meg, forteller Fjelde.

Tøff utfordring



Han sier det alltid har vært en drøm å prøve seg som fotballspiller i Storbritannia og at han når ser fram imot den utfordringen.

St. Mirren spiller på det nest øverste nivået i Skottland og etter 20 serierunder ligger laget helt sist på tabellen med kun 12 poeng.

- Det blir en tøff utfordring, men noe som absolutt ikke er umulig, mener 22-åringen, selv om det er sju poeng opp til laget foran på tabellen.

Fotballen i Skottland er kjent for å være av det tøffe slaget og det kan tidvis gå hardt for seg i kampene. Det bekymrer ikke Fjelde.

- Det er en type fotball som kan passe meg fint, sier han.

- Kan bli forlenget



Skulle St. Mirren redde plassen, kan oppholdet bli forlenget.

- Kontrakten gjelder ut denne sesongen, men hvis vi holder oss, kan den forlenges, forteller den tidligere Viking-spilleren.

Fjelde startet karrieren i Staal Jørpeland og gikk videre til Viking i 2012. Han står bokført med én kamp i Eliteserien for klubben.

Den kom mot Stabæk i 2014.

I 2015 byttet han ut Viking med Bryne og har spilt mye for jærenklubben i 1.divisjon de to siste sesongene. Det har blitt to scoringer.

St Mirren Football Club is delighted to announce the signing of Norwegian Pål Fjelde 🇳🇴 #COYS ◾️◽️ https://t.co/6t2qGYkX3e pic.twitter.com/SMdC4PxidO — St Mirren Official (@saintmirrenfc) January 12, 2017