Pardew ferdig i Crystal Palace

Alan Pardew har fått sparken som manager i Premier League-klubben Crystal Palace. Det bekrefter klubben torsdag ettermiddag.

Han har ledet klubben siden 2015.

- Vi vil takke Alan for alt han har gjort i denne klubben, både som spiller og trener. Under sin tid som manager har Alan jobbet hardt og dedikert, og forbedret klubben på mange måter. Vi ønsker ham lykke til, sier styreformann Steve Parrish i en uttalelse.

Pardew ledet Crystal Palace til finale i FA-cupen sist sesong, men der ble det til slutt tap for Manchester United.

Denne sesongen har Palace slitt i ligaen og ligger som nummer 17 på tabellen etter 17 ligakamper. Palace har kapret 15 poeng.

Pardew har totalt ledet Palace i 73 kamper som manager og han har vunnet 25 av dem. Det har blitt 13 uavgjort og 35 tap.

- Jeg vil takke alle i klubben for at jeg fikk denne muligheten og for den fantastiske støtten jeg har fått. Jeg vil spesielt takke spillerne, som har gitt alt, og Steve Parrish og styret, sier Pardew i en uttalelse.

Crystal Palace håper å ha en erstatter på plass innen kort tid.

- Kampene kommer fort nå i juleperioden og vi håper å ha en erstatter klar innen kort tid, men per nå har vi ingen klar kandidat, sier Parrish.

Sam Allardyce har blitt nevnt i engleske aviser som en mulig erstatter. Daily Mirror var blant dem som meldte dette allerede onsdag.

Pardew har tidligere vært manager i Reading, West Ham, Charlton, Southampton, og Newcastle.

Som spiller var han i klubber som Crystal Palace, Charlton, Tottenham, Barnet og Reading.

Alan Pardew has issued a statement - https://t.co/KzYRD9UZl5 pic.twitter.com/mNkXIE1T6m — Crystal Palace F.C. (@CPFC) December 22, 2016