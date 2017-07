Pedersen endte måltørken da Strømsgodset valset over Kristiansund

Strømsgodset imponerte i én omgang mot Kristiansund.

STRØMSGODSET - KRISTIANSUND 4-2:

2. april var sist gang Marcus Pedersen scoret eliteseriemål for Strømsgodset, i seriepremieren mot Haugesund hjemme på Marienlyst.

På de over tre månedene siden den gang har spissen spilt elleve kamper for drammenserne, ti av dem fra start, uten å kunne juble for scoring, og enkelte i Drammen har krevd variasjoner på topp hos et Strømsgodset-lag som har slitt overraaskende denne sesongen, og som før søndagens oppgjør mot Kristiansund befant seg på 14.-plass på tabellen.

Men i den kampen slo både Marcus Pedersen og Strømsgodset nådeløst tilbake, i hvert fall i én omgang. 4-2 over Kristiansund betyr at drammenserne krabber vekk fra kvalikplassen på eliteserietabellen, og i stedet sender Kristiansund ned på den utsatte plassen.

- Ikke bra

Målfesten ble imidlertid dempet av en stygg episode i sluttminuttene av kampen. Kristiansund-spiss Jean Alassane Mendy ble nemlig liggende nede etter en hard kollisjon med Jakob Glesnes på overtid.

- Dette er ikke bra. Dette er veldig triste bilder. Vi får håpe på at det går bra, sa Eurosports ekspertkommentator Bengt Eriksen mens tv-bildene av Mendy rullet over skjermen.

Mendy ble båret av banen av Røde Kors-mannskaper til stående applaus fra Marienlyst, og etter åtte tilleggsminutter blåste dommer Trond Ivar Døvle av kampen.

Etter kampen melder Eurosport at Mendy var bevisst og våken etter at han ble fraktet av banen og inn i garderoben.

Herlig angrepsspill

Men underholdningen på sin side startet tidlig, veldig tidlig, på Marienlyst.

Kampen var så vidt fem minutter gammel da vertene satte i gang et vakkert angrep på høyresiden. Tokmac Ngyen slo en 45-graderspasning til Basel Jradi, som på sin side hælsparket bakover til Eirik Ulland Andersen.

Strømsgodsets toppscorer var nådeløs og dunket ballen i nettet bak Kristiansund-keeper Sean McDermott, til sin sjette seriescoring for året.

Godset fortsatte å ha initiativet i kampen, og etter kvarteret spilt smalt det igjen. Denne gangen var det målscorer Ulland Andersen som slo et innlegg mot Marcus Pedersen, men i duell med Dan Peter Ulvestad nådde spissen aldri ballen.

UT PÅ BÅRE: Kristiansunds Jean Alassane Mendy trilles ut på båre etter en kollisjon med Jakob Glesnes i sluttminuttene av kampen på Marienlyst.

I stedet dunket en uheldig Ulvestad ballen inn i eget nett, og plutselig var Kristiansunds utgangspunkt langt verre.

Pedersens revansje

Det skulle ikke bli noe bedre to minutter senere.

Da bestemte Marcus Pedersen seg for å ende måltørken med en herlig soloprestasjon. Spissen vant ballen på Kristiansunds banehalvdel, og forserte framover mot 16-meteren. Han hadde flere alternativer med seg, men så en åpning i nærmeste hjørne, og fra omtrent 20 meter brukte han bredsiden på å plassere ballen bak McDermott.

Dermed var altså måltørken over, og Strømsgodset hadde så godt som avgjort kampen nesten før den var begynt.

Firesifret før pause

Vertene fortsatte å dominere, og hadde flere sjanser til å øke til 4-0. Den fjerde scoringen kom likevel ikke før i det 36. minutt, da Tokmac Nguen løp i bakrom, mottok ballen, og sendte den i mål fra 12 meter.

ETTERLENGTET OPPTUR: Godset-fansen jubler over vertenes overkjøring av Kristiansund i første omgang på Marienlyst. Etter hvilen ble det tøffere for Strømsgodset.

Da hadde Nguen fra før misbrukt et par fete sjanser til å score for Godset. Det tenkte ingen på Marienlyst på der og da, i jubelen over festfotballen som for alvor ble vist på «Gamle Gress» for første gang denne sesongen.

Kristiansund-comeback

Godset kom best i gang etter hvilen også, og hadde flere muligheter til å øke ytterligere.

I stedet fikk Kristiansund et tilsynelatende trøstemål Liridon Kalludra, da Aliou Coly banket ballen hardt inn foran mål og svensken ventet ved bakerste stolpe.

De færreste i Drammen lot seg affisere av det, men to minutter senere steg nervene blant Godsetunionen.

Da rotet målscorer Ulland Andersen det til i eget forsvar, og slo en svak pasning mot midtstopper Jakob Glesnes. Sondre Sørli snappet opp ballen, spilte fri Daouda Bamba, og spissen kastet seg frem og sklidde inn 4-2-scoringen.

Stygg skade

Nå trodde gjestene oppriktig på poeng, og sendte mange mann i angrep hver eneste gang laget fikk mulighet på en dødball. Flere mål ble det imidlertid ikke, og i stedet fikk kampen en trist avslutning da Mendy ble liggende nede etter kollisjonen med Glesnes.

Heldigvis melder Eurosport at Mendy var bevisst og våken etter at han ble fraktet av banen og inn i garderoben.

