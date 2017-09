Pedersen ferdig som trener i Start

Det bekrefter sørlandsklubben.

Steinar Pedersen er ferdig som trener i Start.

Det bekrefter klubben i en pressemelding fredag morgen.

Klubben skriver at Start og Pedersen har blitt enig om å avslutte samarbeidet, etter at partene møttes for å diskutere dette torsdag.

Ifølge TV 2 skal Start-ledelsen ha vært usikre på om Pedersen er rett mann til å lede klubben tilbake i Eliteserien. Start ligger for øyeblikket på den andre direkte kvalifiseringsplassen (2.-plass) i OBOS-ligaen.

Kanalen skriver videre at ledelsen i klubben er usikre på om treneren er rett mann til å etablere klubben i toppen av norsk fotball.

Klubben har sanket 46 poeng på 25 kamper, men er hele 13 poeng bak Bod/Glimt som topper tabellen når fem runder gjenstår. Start har også kun vunnet to av sine seks siste kamper i den neste øverste divisjonen.

Spillerne skal ha blitt informert om avgjørelsen fredag morgen.

Nylig spyttet en investorgruppe inn frisk kapital i sørlandsklubben og Tor Kristian Karlsen ble i den anledning ansatt som sportslig leder.

Det ble også hentet inn flere nye spillere i sommer og Start satser hardt på å komme tilbake til den øverste divisjonen. Pedersen ledet for øvrig laget til nedrykk fra Eliteserien så sent som sist sesong.

Pedersen tok over som Start-trener før 2016-sesongen.

TV 2 skriver at assistenttrener Mick Priest, som kom til klubben i sommer, og tidligere spiller Joey Hardarson leder klubben i ligakampen borte mot Strømmen søndag. De to leder også fredagens trening.

