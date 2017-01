Pedersen ordnet Ødegaard-avtalen: - Tror Martin er veldig motivert

ANNONSE

Den tidligere norske landslagsspilleren bekrefter til Nettavisen at det er han som har representert Martin Ødegaard i forbindelse med overgangen til den nederlandske klubben.

Han gleder seg over at Ødegaard nå er klar for Æresdivisjonen.

- Jeg tror Martin er veldig motivert til å spille A-lagsfotball og konkurrere på et seniornivå, sier Pedersen til Nettavisen.

Jaktet spilletid



Agenten vil ikke si noe om andre interesserte klubber, men er tydelig på at det var spesielt én ting som var viktig i jakten på klubb for Ødegaard - muligheter for spilletid.

- Prosessen har vært å finne en klubb hvor han har reell sjans til å spille førstelagsfotball og det har han i Heerenveen, forteller Pedersen.

Den tidligere landslagstopperen har representert Christian Grindheim og Tarik Elyounoussi som begge har spilt i den nederlandske klubben.

- Det er en bra klubb som jeg kjenner godt fra før. De har et ungt lag med en ung trener. Jeg tro dette blir bra, sier agenten.



Martin Ødegaard ble tirsdag presentert som Heerenveen-spiller. 18-åringen hentes på lån fra Real Madrid.

Agentkamp



Pedersen var også involvert da Ødegaard ble klar for Real Madrid i januar 2015.

Det norske stortalentet har imidlertid ikke signert noen fast avtale med hverken Pedersen eller noen andre agenter.

Det har gjort at andre fotballagenter har forsøkt å få til låneavtaler for nordmannen det siste året.

Den svenske agenten Nima Modyr hevdet til VG i fjor at det var han som organiserte det lenge aktuelle utlånet til franske Rennes, men Ødegaard uttalte i ettertid at han ikke har noen agentavtale med noen.



PEDERSEN OG ØDEGAARD: Tore Pedersen har opprettholdt kontakten med Martin Ødegaard og hans familie etter at agenten representerte stortalentet i forbindelse med overgangen til Real Madrid i 2015. Her er Pedersen (t.h.) med Martin Ødegaards far Hans Erik Ødegaard (t.v.) på tribunen under treningskampen mellom Vålerenga og Real Madrid sommeren 2015.

Ingen fast avtale med Pedersen



Ødegaard-familien har riktignok opprettholdt kontakten med Pedersen de siste årene, og nå fikk igjen agenten oppdraget med å ordne en avtale for det norske supertalentet.

Pedersen bekrefter imidlertid til Nettavisen at Ødegaard fortsatt ikke har signert noen fast avtale med ham.

Agenten befinner seg for øyeblikket i Kina og var ikke til stede da Ødegaard ble presentert som Heerenveen-spiller tirsdag.