Pellegrino scoret og feiret med et teppe

MJØNDALEN - JERV 3-0:

Mjøndalens Amahl Pellegrino sa takk for sist ved å bre et teppe over seg da han scoret to mål i 3-0-seieren mot Jerv i 1. divisjon.

Pellegrino var så frossen at han trengte medisinsk hjelp etter kvalifiseringskampen til Eliteserien mellom de to lagene forrige sesong.

Tirsdag sa han takk for sist til Jerv-leiren som mente forholdene var spillbare. Etter 37 minutter dunket han inn 2–0 og feiret ved å hente et teppe og bre det rundt seg foran de tilreisende Jerv-supporterne. Like før slutt la han på til 3–0 med sin andre scoring.

Keepertabbe til 1–0

Før det hadde kaptein Pontus Silfwer gitt hjemmelaget ledelsen 1–0.

Svensken plukket opp en ball i returrommet og gikk på skudd. Avslutningen gikk rett på Jerv-keeper Øyvind Knutsen, men vestfoldingen feilberegnet ballbanen og lot ballen fly inn i nettmaskene til 1–0.

En forholdsvis jevnspilt førsteomgang endte med tomålsledelse til Vegard Hansens lag og bortelaget fra Grimstad maktet aldri å true seieren etter pause.

Mer med

Gjestene var likevel mer med etter hvilen og etter 69 minutter fikk Glenn Andersen en stor mulighet.

Veteranen fikk gå opp umarkert på et frispark, men headingen til 37-åringen gikk over målet til Mjøndalen-keeper Georges Bokwe.

Arne Sandstøs mannskap maktet aldri å sette inn noen voldsom sluttspurt og Pellegrino sikret tre poeng da han på bakre stolpe satte inn 3–0. Et innlegg fant kantspilleren som med innsiden av foten satte ballen i mål, utakbart for Knutsen.

Resultatet gjør at Mjøndalen ligger på femteplass med sju poeng, mens Jerv har fått en svak start på sesongen og ligger på 12.-plass med ett poeng etter tre kamper.

