Perlemål fra Messi reddet Barcelona-poeng

VILLARREAL - BARCELONA 1-1:

Tittelforsvaret i La Liga så allerede vanskelig ut for Barcelona før bortekampen mot Villarreal søndag kveld.

Etter poengtapet på El Madrigal, har mulighetene for å hente inn ligaleder Real Madrid trolig krympet enda mer.

Nicola Sansone så lenge ut til å bli matchvinner for Villarreal med en scoring fem minutter etter sidebyttet.

Men like før ordinær tid var ute, hamret Lionel Messi et frispark helt opp i vinkelen bak Sergio Asenjo.

- Stort vakrere enn det Messi gjør det der, er det vanskelig å få det, konstaterte Viasat Fotballs kommentator Arnstein Friling.

Se Messis praktfulle scoring i videovinduet under!

Petter Veland, kanalens La Liga-ekspert, fulgte spent på om favorittklubben Villarreal kunne dra i land en stor triumf.

Da Barcelona ble idømt frispark like utenfor 16-meteren ble han ikke overrasket over utfallet.

- Overhodet ikke. De to-tre siste sesongene har Barcelonas frispark fra 25 meter og innover nesten vært like store målsjanser som straffespark. Det var nok flere enn meg som tenkte at den kom til å sitte der, sier Veland i samtale med Nettavisen.

- Mulig å hente inn



Villarreal-back Jaume Costa ble utvist med sitt andre gule kort i sluttsekundene, men «den gule ubåten» rodde i land det ene poenget.

Barcelona spilte uavgjort for fjerde gang på de siste seks ligakampene.

- Det har blitt litt for mange poengtap. Først og fremst i høst da man spilte 0-0 mot Málaga, i en kamp der Barcelona gjorde alt riktig uten om å score mål, påpeker Veland.

- Så tapte man poeng borte mot Real Sociedad og spilte uavgjort i El Clásico. Der var Barcelona inne i gullkampen igjen før Sergio Ramos scoret helt på slutten, fortsetter han.

Veland vil ikke avskrive Barcelonas gullsjanser, selv om Real Madrid kan øke forspranget til åtte poeng med seier i hengekampen mot Valencia.

- Det er ikke tre poeng som Real Madrid bare kan hente. De har slitt borte mot Valencia før. Jeg er skrudd sammen slik: Hvis Real Madrid kan ta fem poeng på Barcelona på høsten, så tror jeg Barcelona kan hente fem poeng på Real Madrid i løpet av en vår.

- Real Madrid er uten tvil i «pole position» i kampen om ligagullet. Men vi må også sette et «NB» i margen for Sevilla som ligger på andreplass. Det er et lag vi ikke skal glemme. Dersom de vinner mot Real Madrid i neste kamp er de bare ett poeng bak. Det ville være respektløst om vi ikke tar med dem i diskusjonen, mener Veland.

Servitør Pato



Villarreal kontret resolutt tidlig den andre omgangen etter et balltap av Barcelonas Lucas Digne. Kula fant veien til Alexandre Pato, som viste servitøregenskaper av ypperste klasse da han fant Sansone med en stikkpasning.

Angrepskollegaen til brasilianske Pato gjorde ingen feil. Ballen ble sendt videre i mål via den lengste stolpen bak Marc-André ter Stegen.

Se Villarreals scoring i videovinduet under!



Da kampen var inne i det siste kvarteret ble et skudd fra Lionel Messi hindret, innenfor Villarreals 16-meter, av en temmelig åpenbar viljehands fra Roberto Soriano.

Italienerens manøver ble ikke fanget opp av kampens dommerteam. Barcelona fikk bare corner, noe som selvsagt vakte reaksjoner.

- Helt eksepsjonelt av dommer å signalisere for corner. Det er veldig rart at han ikke ser den treffe hånda på en liggende mann, kommenterte Arnstein Friling.

Messi hadde også et skudd i stolpen før han banket inn utligningen på frisparket i siste ordinære minutt.

Barcelona ligger fem poeng bak Real Madrid etter 17 spilte kamper. Erkerivalen fra hovedstaden har som nevnt en hengekamp til gode borte mot Valencia.