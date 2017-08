Perlescoringer sendte Lillestrøm til cup-semifinale

Innbytter Marco Tagbajumi avgjorde for kanarifuglene.

LILLESTRØM - STABÆK 3-1:

Drømmemål fra Aleksander Melgalvis og Marco Tagbajumi sendte Lillestrøm til semifinale i NM. Særlig Melgalvis' scoring høstet mye ros fra ekspertene her til lands.

- Det kan ikke gjøres bedre! Det er ikke mulig, kommenterte Marius Skjelbæk på TV 2 Sportskanalen etter at backen hadde hamret vertene i ledelsen på et frispark fra 25 meter.

- Det er rett og slett et eventyrlig treff, fortsatte Jesper Mathisen.

Målscoreren var fornøyd selv, også.

- Dette var artig. Ikke noe mer å si om det, sa en fornøyd Aleksander Melgalvis til TV 2 etter at Lillestrøm hadde tatt seg videre til semifinale.

En innøvd cornervariant gjorde at John Hou Sæther kunne utligne til 1-1 før pause. Det var likevel hjemmelaget som ville mest på Åråsen, og kort tid etter pause banket nykommer Tagbajumi inn 2-1-målet som avgjorde kampen. På overtid fikk Fredrik Krogstad æren av å fastsette sluttresultatet til 3-1.

To dødballmål

Det var 20 minutter ut i fotballfesten på Romerike at Melgalvis fikk drømmetreff. Stabæk-keeper Mande Sayouba takket nei til å ha mur da Lillestrøm fikk frispark fra 25 meters hold. Det takket 28 år gamle Melgalvis for. Han hamret til, og ballen fløy opp i krysset bak Stabæk-målvakten.

Ti minutter senere utlignet gjestene. John Hou Sæther løp seg helt fri inne i 16-meterfeltet på en corner. Det oppfattet Luc Kassi, som fant unggutten ved første stolpe. Helt umarkert satt midtbanespilleren ballen i mål til 1-1. Det ble også stillingen til pause.

Superbytte

I pausen valgte Lillestrøm-trener Arne Erlandsen å bytte ut Chigozie Udoji. Inn kom Marco Tagbajumi. Og Tagbajumi satt virkelig fart på sakene for gultrøyene.

Etter 56 minutter mottok spissen ballen på omtrent 16 meters hold. Derfra valgte han å curle kula opp i det lengste krysset. Avslutningen var vakkert utført, og Sayouba var sjanseløs. 2-1 til hjemmelaget.

Utvisning

Minuttet etter ble vondt til verre for bortelaget. Andreas Hanche Olsen felte Erling Knudtzon på vei gjennom, og dommer Kai Erik Steen hadde ikke noen annen mulighet enn å vise det røde kortet til midtstopperen.

Til tross for utvisningen viste Stabæk at de ikke skulle avskrives i lørdagens kamp. Både toppscorer Ohi Omoijuanfo og back Ahmed El-Amrani var nær ved å utligne for de blå, men Lillestrøm-keeper Arnold Origi avverget begge forsøkene.

Lillestrøm hadde også flere muligheter til å øke til 3-1 mot slutten av kampen. På overtid kom også den berømte spikeren i kista. Fredrik Krogstad fikk æren av å sette inn kampens siste mål.

Dermed er Lillestrøm klare for semifinale i cupen. Det er også Sarpsborg, etter at de slo Mjøndalen tidligere lørdag.

Søndag spilles de to siste kvartfinalene i NM. Molde tar imot Kristiansund klokken 17.45, før Rosenborg byr opp til fest hjemme mot Vålerenga klokken 20.15.