«Perry» blir ny landslagsassistent

ANNONSE

Tirsdag undertegnet Per Joar Hansen kontrakten som gjør ham til assistenttrener for Norges herrelandslag. Det melder NFF i en pressemelding.

Hansen har lang erfaring som trener på høyt nivå, og hadde blant annet stor suksess som U21-landslagstrener, der han ledet Norge til EM i 2013 med flere av dagens landslagsprofiler på laget.



- For meg var det en stor tillitserklæring å bli spurt av Lars og Nils Johan om å bli med på laget og assistere Lars i hans nye jobb. Dette er en spennende utfordring som det hadde vært svært vanskelig å takke nei til. Jeg ser frem til å jobbe med Lars og dra lærdom av hans vanvittige erfaring og kompetanse. Han er en av Europas mest suksessrike landslagstrenere, og jeg gleder meg til å se hva vi kan gjøre sammen med Norge, sier Hansen i en pressemelding via NFF.

Fornøyd toppfotballsjef

Toppfotballsjef Nils Johan Semb innrømmer at det var flere navn inne i bildet, men han er fornøyd med å ha endt opp med Per Joar Hansen.

- Vi har vært i dialog i noen uker, også har det selvfølgelig spisset seg til på slutten. Vi var i dialog med flere, men så spisset det seg til de siste dagene med Per Joar, forteller Semb til Nettavisen.

- Vi har fått en rutinert trener som har erfaring i svensk og norsk liga, og som har trent Norges U21-lag. De nådde også EM-sluttspillet sluttspill i 2013 og det er en stor del av den spillergruppen som utgjør landslaget nå, som han kjenner veldig godt, utdyper toppfotballsjefen.

- Han kommer til få en stor scouting-oppgave for landslaget. Per Joar skal se spillere live og observere dem på klubblag. Dette gjelder i Eliteserien og i utlandet. Han skal supplere Lagerbäck på den siden, men også være en diskusjonspartner til sportslige problemstillinger. Lagerbäck er jo hovedtreneren, Perry er assistenten, han skal utfordre Lars og hjelpe han med å vurdere spillere. Det samarbeidet kommer til å gå bra, sier Semb.

Ulike typer

Landslagssjef Lars Lagerbäck har veldig troen på et godt samarbeid med Hansen.

- Jeg kjenner Perry fra hans tid i Sverige, og jeg er veldig glad for at vi nå har landet på denne løsningen. Han er en assistenttrener som vil passe meg bra, hans personlighet er ikke så lik min og det blir bra for dynamikken i gruppen. Det har også vært veldig viktig for meg å få inn en norsk assistenttrener, som kjenner norsk fotball og den norske kulturen bedre enn meg, sier svensken i NFFs pressemelding.

De to siste årene har 51 år gamle Hansen jobbet i Toppfotballsenteret i ligaforeningen Norsk Toppfotball (NTF). Han starter i jobben som assistenttrener 1. mars.