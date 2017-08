Pipekonsert overskygget Dembele-presentasjon

Barcelona-fansens rop om klubbpresidentens avgang kastet skygger over presentasjonen av stjernespilleren Ousmane Dembélé mandag.

20 år gamle Dembele ble tidenes nest dyreste fotballspiller da han nylig forlot Borussia Dortmund til fordel for Barcelona. Avtalen skal ha være verdt 150 millioner euro, tilsvarende 1,4 milliarder norske kroner.

Mandag ble 20-åringen presentert for fansen, men den seansen ble ikke så vellykket som Barcelona-ledelsen hadde sett for seg. Forsinkelser i papirarbeidet rundt overgangen førte til at 18.000 utålmodige tilskuere måtte vente i to timer før nysigneringen viste seg.

I påvente av at presentasjonen skulle starte rope Barcelona-fansen på klubbpresident Josep Maria Bartomeus avgang.

Supporterne er misfornøyde med at Barcelona har levert ujevne sportslige prestasjoner den siste tiden, og det falt også de fleste tungt for brystet at den brasilianske juvelen Neymar ble solgt til franske Paris Saint-Germain.

Da nevnte Neymar i sin tid ble hentet til klubben møtte 50.000 tilskuere fram for å se måltyven bli presentert. Mandag var det samme tallet 18.000.