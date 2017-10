Pique utvist da Barcelona vant enkelt

Barcelona-stopperen fikk sitt andre gule kort rett før pause da han slo ballen i mål med hånden og jublet vilt for scoring.

BARCELONA - OLYMPIAKOS 3-1:

Barcelona hadde få problemer med å ta seg av greske Olympiakos i Champions League onsdag kveld, selv om katalanerne måtte spille over én omgang med ti mann, etter at Gerard Pique ble utvist rett før pause.



Stopperen fikk sitt andre gule kort da han forsøkte å dytte ballen i mål med hånda, etter et innlegg fra Gerard Deulofeu.

Viasport-ekspert Rune Bratseth mente det var greit å sende veteranen i dusjen, siden han selv ikke sa ifra at han hadde brukt hånden og i stedet jublet for scoring, som om ingenting hadde skjedd.

- Han har to valg; enten må han si sorry og fortelle at han brukte hånden eller så kan han late som ingenting. Han velger det siste, men blir gjennomskuet av dommeren, mente Bratseth i studio.



HANDS: Gerard Pique fikk sitt andre gule kort etter denne situajsonen.

Selvmål



18 minutter var spilt av oppgjøret da Barcelona tok ledelsen.

Vertene rullet opp på sedvanlig vis og ballen ble spilt ut til Gerard Deulofeu på kanten. Han slo hardt og lavt inn foran mål og Dimitrios Nikolaou var uheldig og satte ballen i eget mål, på litt klønete vis.

Like etter var katalanerne nær ved å gå opp i 2-0.

Andres Iniesta spilte fram til Paulinho og brassen vant duellen med keeper i luften, men ballen traff tverrliggeren og spratt rett ut.

Etter en halvtimes spill fikk Luis Suarez en gigantsjanse da han kom igjennom alene, men avslutningen fra spissen gikk svakt utenfor.

Rett før pause ble hjemmelaget redusert til ti mann. Gerard Pique fikk et gult kort tidlig i kampen og ble vist det andre da han forsøkte å styre et innlegg fra Deulofeu i mål med hånden. Dermed ble det en tidlig dusj.

Etter første omgang sto det 1-0 til Barcelona.

Messi-frispark



Selv med ti mann på banen hadde Barcelona kontroll på kampen og etter 61 minutter la Lionel Messi på til 2-0 på et frispark.

Like etter økte franske Lucas Digne til 3-0 når han fikk ballen av Messi. Den franske backen banket ballen i mål fra rundt 18 meters hold.

Olympiakos reduserte ved Nikolaou på tampen, uten at det hjalp grekerne nevneverdig.

Flere mål ble det ikke og resultatet betyr at Barcelona nå står med ni poeng etter tre kamper i Champions League og topper gruppe D.

Olympiakos, med Omar Elabdellaoui fra start, har null poeng.

