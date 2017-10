Pirlo legger opp ved årsskiftet

Andrea Pirlos fotballkarriere er bare noen måneder unna et endelig punktum. Den begavede midtbaneveteranen gir seg når kontrakten med New York City løper ut.

Dermed er Pirlos aktive fotballkarriere over ved årsskiftet. 38-åringen forteller om avgjørelsen i et intervju med Gazzetta dello Sport.

– Man vet når tiden er inne. Hver dag har du nye fysiske problemer, og du får ikke trent som du gjerne vil fordi det hele tiden er noe. I min alder er det nok, sier Pirlo.

Italieneren har spilt for amerikanske New York City i MLS siden han forlot Juventus etter 2014/15-sesongen. Han har også spilt for Brescia, Inter, Reggina og Milan.

Med sistnevnte vant Pirlo to Serie A-gull og to mesterligatitler. I 2011 gikk han til Juventus og fortsatte å blomstre der. I løpet av fire sesonger i Torino vant han fire ligatitler til, og hans aller siste Juve-kamp kom i mesterligafinalen mot Barcelona.

Pirlos største høydepunkt kom da han ble verdensmester med Italia i 2006. Han scoret på det første forsøket i straffesparkkonkurransen i finalen mot Frankrike. Seks år senere var han også en sentral brikke da Italia tok seg til EM-finalen, der det ble et tungt 0-4-tap for Spania.

I alt fikk midtbanemagikeren 116 landskamper og scoret 13 mål for Italia mellom 2002 og 2015.

