Pochettino: - Wembley-forbannelsen er over

Tottenham-manager Mauricio Pochettino mener 3-1-seieren i mesterligaåpningen mot Borussia Dortmund skrinla klubbens Wembley-forbannelse en gang for alle.

Anført av en meget opplagt Harry Kane hadde argentinerens mannskap små problemer med å ta seg av Dortmund på klubbens midlertidige hjemmebane onsdag. Kane scoret to ganger og fikk selskap av sørkoreanske Son Heung-Min i målprotokollen.

Seieren var kun Tottenhams tredje på de 13 siste kampene på Wembley. Ikke rart det har vært snakket om at den engelske landskamparenaen ikke akkurat er noen lykkebane for London-klubben.

- Jeg håper dette kan bidra til at snakket om en forbannelse avtar. Det er fantastisk å få en god start i denne turneringen, men også å sette en stopper for alt som er sagt om laget her, sier Pochettino.

- Dette resultatet betydde mer enn tre poeng. Å vinne her var så viktig for selvtilliten, både for spillerne og fansen. Og ikke minst med tanke på hva folk tror vi kan få til i framtida, tilføyer han.

Tottenham forsvant ut av mesterligaen etter det innledende gruppespillet forrige sesong. Tap hjemme på Wembley mot både Monaco og Bayer Leverkusen la grunnlaget for den tidlige exiten.

